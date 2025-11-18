Sin novedades para el formato de Primera del 2026

Cerca del final de temporada, la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), formula su calendario para el 2026, temporada mundialista en donde la misma se comprime debido a la vuelta a la cita ecuménica.

Se habló mucho de que el Apertura tendría un nuevo formato, pero finalmente la tendencia es que se mantenga como en la actualidad.

Uno de los impedimentos para el cambio es el compromiso previo asumido con la empresa de los derechos de TV, que tiene un acuerdo de transmisión de 44 partidos por año en el torneo de Primera, con pago distribuido hasta el año 2027, en donde concluye el contrato.

Manteniendo el sistema, tampoco corre la idea de aumentar el cupo de ascendidos, manteniéndose en 2 equipos los que suben a Primera.

Como para ir acomodando el calendario, para el 2026, el torneo Apertura tendría 4 fechas de adelanto, para la conclusión para el mes de mayo, en donde la Selección Paraguaya ya emprenderá viaje de cara al Mundial que se juega en el mes de junio.