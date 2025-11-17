Hugo Romero, dolido: “Fue uno de nuestros peores partidos”

En comunicación con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, Hugo Romero, mandamás del 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, se refirió a lo que fue la final de la Copa de Todos ante General Caballero de Juan León Mallorquín.

El titular norteño dijo estar muy dolido por el resultado final, pero felicitó al rival, que a su entender fue un justo campeón. “Dolidos por haber perdido la final, pero a pesar de todo fue una linda fiesta, meritoriamente General ganó el partido, se llevó la victoria justamente”, dijo.

Criticó el desempeño de su equipo, asegurando que no pudieron repetir rendimientos anteriores. “Fue uno de nuestros peores partidos. Pesó un poco la cantidad de gente, no sé si se asustaron, pero pesó, el resultado lo dice todo”, agregó.

El 2 de Mayo de Felipe Giménez finalmente se quedó con el subcampeonato de la Copa Paraguay, pero clasificó a la Copa Libertadores 2026, un hecho histórico para el elenco pedrojuanino.