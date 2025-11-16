2 de Mayo vs. General Caballero JLM: Por una nueva historia

La edición 2025 de la Copa Paraguay, el torneo de integración de todo el balompié paraguayo, conocerá esta noche a un nuevo campeón, tras una final inédita atendiendo que ambos son equipos del interior del país.

El Sportivo 2 de Mayo representa a Pedro Juan Caballero y el General Caballero a Juan León Mallorquín. El responsable de impartir justicia será Derlis Benítez. Sus líneas, Milciades Saldívar y Carmelo Candia. Mientras que en el VARestará Carlos Figueredo.

El partido comenzará a las 18:00 en el estadio Río Parapití, en la ciudad norteña. El campeón de la séptima edición se embolsaráG. 1.000 millones y el segundo, G. 250 millones.