Cerro por la fase de grupos y Olimpia busca revertir su presente

El Gumarelo anticipó su paso por ser campeón del Apertura y ahora lidian el mano a mano por el acceso a zona de grupos, Cerro Porteño y Guaraní, sacando ventaja, el Ciclón a dos fechas del final del campeonato. La revelación es 2 de Mayo que tendrá su primera participación en la historia en el certamen más importante de la matriz del fútbol continental y lo hará en la primera etapa. Su registro anterior contempla el choque con Guaraní por la Sudamericana en el duelo entre nacionales cayendo ante el Legendario en la Visera.

Ahora hay un paréntesis por los amistosos de la Selección y es natural que la expectativa suba para conocer al monarca del Clausura. Las recompensas a nivel internacional son excelentes. Ejemplo: El Gumarelo de entrada embolsará 3.000.000 de dólares con el agregado de 330.000 por cada victoria. Cómo no entender las pretensiones del Azulgrana y el Aborigen en la puja actual. Para el Ciclón, fuera de lo político, busca afanosamente el título y lo que conlleva, meterse directo a la Libertadores. Este año quedó fuera en octavos en manos de Estudiantes de La Plata.

En tanto, Guaraní experimentando un bajón en el orden doméstico, aún mantiene sus esperanzas de ser campeón. De todas maneras, ya aseguró su presencia copera. Su última Libertadores fue en el 2022, duró poco, perdió ante América Mineiro en penales.

Retornando a la programación a verificarse en Luque, arrojará los encuentros de Fase 1 y Fase 2 y las fechas de la Fase 3, en febrero y comienzos de marzo y en este mismo mes el sorteo de los grupos el día 18. No se descarta, la misma Conmebol aumente los beneficios económicos.

Sin concesiones

Los participantes del playoffs se jugarán la vida en la Sudamericana a desarrollarse desde la primera semana de marzo. Los enfrentamientos de los connacionales tendrán a Olimpia, Trinidense, Nacional y Recoleta en la disputa por el pasaporte a la llave principal. Cara a cara en único partido, siendo para el Canario su debut absoluto. En esta circunstancia los premios son 225.000 dólares para el local y 250.000 para el visitante. Para esto habrá sorteo en diciembre. De pasar, 900.000 dólares por entrar en la serie principal y 115.000 por confrontación ganada.

El atento a esta jugada y en plena crisis por su bajísimo rendimiento es el Franjeado. De un rotundo fracaso en la Libertadores 2025, último en la tabla y hasta siendo superado por el desconocido San Antonio Bulo Bulo. A tanto llegó la “tragedia” deportiva, derivando en un marginamiento total de las competencias organizadas por la Conmebol. Dolió en el alma en campamento franjeado la frustración rematando en lo casero.

En el fondo de las posiciones y con una interna fuerte. La propia situación de Almeida lo dice todo y un plantel inestable como consecuencia de lo expuesto en el terreno. En la Copa aún no conoce a su oponente, pero el que fuese lo pondrá bajo una presión terrible como aconteciera con el mismo Ameliano en el cotejo del 7 de marzo del año pasado, quedando fuera de carrera.

Los próximos días serán determinantes en cuestión de cuerpo técnico y plantel. Esto se está analizando entre la comisión directiva y la dirección deportiva. Habrá un giro grande en el Franjeado, esa es la intención.

Enorme impacto

La final de la Copa Sudamericana a disputarse el 22 de este mes en el Defensores del Chaco genera un notable interés donde indudablemente sectores como hotelería, gastronomía, transporte y los mismos comercios se verán favorecidos. La mano de obra incluye a más de 4.000 personas trabajando en la organización del evento. El Defensores fue refaccionado en infraestructura y tecnología, contará con la Spidercam y el sistema SOAT (offside semiautomático).

Le agregará modernidad al espectáculo y la misma calidad. El juego entre Mineiro y Lanús será transmitido por 194 países del mundo y es natural considerar la enorme concurrencia en el mítico estadio de Sajonia. La Conmebol asignó sector Sur y Norte para la hinchada argentina y brasileña, respectivamente. Los otros lugares a elección de los aficionados. Sientan plaza y son atracciones especiales Junior Alonso en el Atlético, en tanto, José Canale y Ronaldo Dejesús en Lanús, este último ya hizo fútbol oficial en la Reserva donde no tuvo inconvenientes.

Inédita final

La instancia por el título de la Copa Paraguay se disputará en la fecha a las 18:00 en el estadio Río Parapití. Desafío del interior entre el 2 de Mayo y General Caballero. Ya lo mencionamos más arriba de lo alcanzado por el Gallo Norteño, puede hacer un triple bajo la orientación de Felipe Giménez, esto es una cuestión de tiempo. Si gana jugará la Supercopa ante Cerro o Guaraní y la clasificación copera ya le tiene asegurada.

La recompensa de la APF por la consagración de este torneo es de 1.000 millones de guaraníes y para el vice 250 millones. Un detalle no menor, una vez reducidos los gastos en el Norte del país, será un 50% de lo recaudado para cada bando. Se prevé muchísimo público en esta final.

