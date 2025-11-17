15 de Mayo, el benjamín campeón

El humilde club guaireño se medirá ante el 3 de Noviembre (Asunción) por un cupo a Intermedia. La definición será en dos juegos: el primero en el Parque del Guairá y, posteriormente, en los Jardines del Kelito. El calendario será oficializado hoy lunes de común acuerdo entre la APF y UFI.

En charla con La Sobremesa de FALG, Nicolás Yegros, asistente del DT del 15 de Mayo, César Castro dejó sus sensaciones de la excelente campaña. “Fue un campeonato muy duro, nos tocó un rival con mucha jerarquía como es Patriotas. Nosotros nos preparamos de manera callada con humildad”, remarcó.