15 de Mayo, el benjamín campeón

El equipo benjamín, el 15 de Mayo de Itapé (Guairá) se coronó campeón del Nacional B de la Unión de Fútbol del Interior (UFI) al ganar este sábado a Patriotas FC de Hernandarias por 3-2, en la final disputada en la ciudad de Capiatá.

¡La gloria! Momento épico para el club guaireño de la UFI.

El humilde club guaireño se medirá ante el 3 de Noviembre (Asunción) por un cupo a Intermedia. La definición será en dos juegos: el primero en el Parque del Guairá y, posteriormente, en los Jardines del Kelito. El calendario será oficializado hoy lunes de común acuerdo entre la APF y UFI.

En charla con La Sobremesa de FALG, Nicolás Yegros, asistente del DT del 15 de Mayo, César Castro dejó sus sensaciones de la excelente campaña. “Fue un campeonato muy duro, nos tocó un rival con mucha jerarquía como es Patriotas. Nosotros nos preparamos de manera callada con humildad”, remarcó.

