22 oct. 2025
Copa Libertadores

Partidazo en Río de Janeiro

Flamengo y Racing abren este miércoles la ronda semifinal de la Copa Libertadores.

Octubre 22, 2025 07:50 a. m. • 
Por Redacción D10
maravilla martínez racing_63752368.jpeg

Carta de gol. Adrián Martínez (d) delantero de Racing.

La histórica rivalidad entre Brasil y Argentina en el fútbol tendrá un nuevo capítulo hoy en Río de Janeiro, cuando Flamengo reciba a Racing Club en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores desde las 21:30, con Giorgian de Arrascaeta y Pedro como figuras claves de su potente motor ofensivo.

El conjunto carioca está con los ánimos elevados tras vencer por 3-2 a Palmeiras el domingo en la Liga, donde se ubica como líder. El club de Río consiguió llegar a la semifinal tras eliminar a Estudiantes en la tanda de penales, luego de empatar 2-2 en el global. Racing, en cambio, sacó del torneo al Vélez Sarsfield tras vencer por 2-0 en el global de la eliminatoria.

Copa Libertadores Racing Flamengo
Redacción D10
