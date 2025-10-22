Partidazo en Río de Janeiro

La histórica rivalidad entre Brasil y Argentina en el fútbol tendrá un nuevo capítulo hoy en Río de Janeiro, cuando Flamengo reciba a Racing Club en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores desde las 21:30, con Giorgian de Arrascaeta y Pedro como figuras claves de su potente motor ofensivo.

El conjunto carioca está con los ánimos elevados tras vencer por 3-2 a Palmeiras el domingo en la Liga, donde se ubica como líder. El club de Río consiguió llegar a la semifinal tras eliminar a Estudiantes en la tanda de penales, luego de empatar 2-2 en el global. Racing, en cambio, sacó del torneo al Vélez Sarsfield tras vencer por 2-0 en el global de la eliminatoria.