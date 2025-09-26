26 sept. 2025
Copa Libertadores

De la mano de Rossi, Flamengo venció por penales a Estudiantes

Flamengo selló su pasaporte a semifinales de la Copa Libertadores tras igualar 2-2 la serie de 180 minutos con Estudiantes y luego imponerse esta noche en los penaltis (2-4), y disputará la próxima instancia ante Racing Club.

Septiembre 26, 2025 07:15 a. m. • 
Por Redacción D10
G1vWn7tXwAA405P.jpeg

El portero argentino fue determinante.

Foto: @Libertadores

Luego de llegar el ‘Mengao’ a este duelo en La Plata con un parcial de 2-1 logrado en el Maracaná de Río de Janeiro, Estudiantes se impuso por 1-0 con gol de Gastón Benedetti (m.45) y obligó a la definición desde los doce pasos donde el equipo brasileño no falló y contó con un Agustín Rossi estelar.

De esta manera, Flamengo sigue en el camino a su cuarta conquista de América luego de las Copas Libertadores logradas en 1981, 2019 y 2022. El equipo carioca completó el cuadro de semifinales que lo tendrá enfrentándose con el Racing Club argentino, mientras que en la otra llave se cruzarán Palmeiras y Liga de Quito.

Con la desventaja en el marcador de la serie, Estudiantes salió decidido a nivelar la historia desde el minuto inicial, pero Flamengo tuvo las dos primeras claras: primero Facundo Rodríguez salvó sobre la linea un remate de Gonzalo Plata y luego Jorginho exigió a Fernando Muslera, que desvió un balón al tiro de esquina.

Saúl Ñíguez, con dos remates de media distancia: uno en el palo y otro que se fue muy cerca intensificaron la angustia de los simpatizantes locales que colmaron el Estadio UNO de La Plata.

Sin embargo, en la última acción del primer tiempo un remate de Santiago Núñez que no llegó a conectar Guido Carrillo le cayó a Gastón Benedetti que sacó un remate de zurda que se metió por encima de Agustín Rossi, que poco pudo hacer.

Con la serie nivelada, en el segundo tiempo Flamengo hizo el desgaste y con varios centros cruzados exigió la precisión del portero uruguayo Fernando Muslera.

El ingreso de Edwin Cetré en el local le dio vértigo al ataque de Estudiantes que en el minuto 73 tuvo la ilusión del segundo gol con una asistencia de Guido Carrillo a Benedetti que definió ante la salida de Rossi, pero que rápidamente el VAR determinó su posición en fuera de juego e invalidó la acción.

En los minutos finales el equipo visitante de Filipe Luis tuvo alguna opción de ganarlo y de contra Estudiantes también pudo haberlo liquidado, pero la acción terminó en la serie de penales.

En la definición Flamengo no erró y convirtió sus cuatro disparos con Jorginho, Luis Araújo, Jorge Carrascal y Léo Pereira, mientras que la eficacia de Estudiantes estuvo del lado de José Sosa y Edwin Cetré.

Agustín Rossi le contuvo los disparos a Gastón Benedetti y Santiago Ascacíbar para determinar la clasificación de Flamengo a semifinales donde cruzará con Racing Club, que viene de eliminar con un 2-0 global a Vélez Sarsfield en una llave íntegramente argentina.

Flamengo Estudiantes de La Plata Copa Libertadores
Redacción D10
Más contenido de esta sección
g1kzsszw8aamlce.jpg_112456431.webp
Copa Libertadores
Racing despacha a Vélez y está en semifinales de la Copa Libertadores
Racing venció por 1 a 0 a Vélez y espera rival para la penúltima fase de la Copa Libertadores.
Septiembre 23, 2025 08:56 p. m.
 · 
Redacción D10
maravilla martíne.jpg
Copa Libertadores
Racing recibe a Vélez con ventaja mínima
Racing Club recibirá este martes a Vélez Sarsfield con el objetivo de sostener la ventaja mínima tras el entretenido triunfo por 0-1 en la ida de la serie de equipos argentinos en los cuartos de final de la Copa Libertadores.
Septiembre 23, 2025 10:14 a. m.
 · 
Redacción D10
Gonzalo Plata
Copa Libertadores
Gonzalo Plata está habilitado para la revancha
El Flamengo expresó que la Confederación Sudamericana de Fútbol le envió una nota avisándole que se retiró el castigo aplicado a Gonzalo Plata, quien ya está habilitado para la revancha contra Estudiantes de La Plata.
Septiembre 19, 2025 03:29 p. m.
 · 
Redacción D10
Gonzalo Plata
Copa Libertadores
Flamengo recurrirá ante la Conmebol la expulsión de Gonzalo Plata
Flamengo adelantó este viernes que recurrirá ante la Conmebol la “absurda” expulsión del jugador Gonzalo Plata durante el encuentro contra Estudiantes por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.
Septiembre 19, 2025 02:40 p. m.
 · 
Redacción D10
G1KziR-WYAEl1ho.jpeg
Copa Libertadores
Liga de Quito se siente más cerca de las semifinales
Liga de Quito allanó este jueves su camino a las semifinales de la Copa Libertadores al imponerse por 2-0 al Sao Paulo en el partido de ida de los cuartos de final, un encuentro donde al equipo local le tocó sufrir, pero que resolvió en dos momentos clave.
Septiembre 19, 2025 08:49 a. m.
 · 
Redacción D10
G1LRXgkWMAAThyD.jpeg
Copa Libertadores
Flamengo solo necesitó de nueve minutos para ganar
Flamengo, con un gol relámpago de Pedro y otro del uruguayo Guillermo Varela a los nueve minutos del primer tiempo, venció este jueves por 2-1 a Estudiantes en el Maracaná de Río de Janeiro en el partido de ida por cuartos de final y quedó a un paso de las semifinales de la Copa Libertadores.
Septiembre 19, 2025 08:00 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más