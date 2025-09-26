De la mano de Rossi, Flamengo venció por penales a Estudiantes

Luego de llegar el ‘Mengao’ a este duelo en La Plata con un parcial de 2-1 logrado en el Maracaná de Río de Janeiro, Estudiantes se impuso por 1-0 con gol de Gastón Benedetti (m.45) y obligó a la definición desde los doce pasos donde el equipo brasileño no falló y contó con un Agustín Rossi estelar.

De esta manera, Flamengo sigue en el camino a su cuarta conquista de América luego de las Copas Libertadores logradas en 1981, 2019 y 2022. El equipo carioca completó el cuadro de semifinales que lo tendrá enfrentándose con el Racing Club argentino, mientras que en la otra llave se cruzarán Palmeiras y Liga de Quito.

Con la desventaja en el marcador de la serie, Estudiantes salió decidido a nivelar la historia desde el minuto inicial, pero Flamengo tuvo las dos primeras claras: primero Facundo Rodríguez salvó sobre la linea un remate de Gonzalo Plata y luego Jorginho exigió a Fernando Muslera, que desvió un balón al tiro de esquina.

Saúl Ñíguez, con dos remates de media distancia: uno en el palo y otro que se fue muy cerca intensificaron la angustia de los simpatizantes locales que colmaron el Estadio UNO de La Plata.

Sin embargo, en la última acción del primer tiempo un remate de Santiago Núñez que no llegó a conectar Guido Carrillo le cayó a Gastón Benedetti que sacó un remate de zurda que se metió por encima de Agustín Rossi, que poco pudo hacer.

Con la serie nivelada, en el segundo tiempo Flamengo hizo el desgaste y con varios centros cruzados exigió la precisión del portero uruguayo Fernando Muslera.

El ingreso de Edwin Cetré en el local le dio vértigo al ataque de Estudiantes que en el minuto 73 tuvo la ilusión del segundo gol con una asistencia de Guido Carrillo a Benedetti que definió ante la salida de Rossi, pero que rápidamente el VAR determinó su posición en fuera de juego e invalidó la acción.

En los minutos finales el equipo visitante de Filipe Luis tuvo alguna opción de ganarlo y de contra Estudiantes también pudo haberlo liquidado, pero la acción terminó en la serie de penales.

En la definición Flamengo no erró y convirtió sus cuatro disparos con Jorginho, Luis Araújo, Jorge Carrascal y Léo Pereira, mientras que la eficacia de Estudiantes estuvo del lado de José Sosa y Edwin Cetré.

Agustín Rossi le contuvo los disparos a Gastón Benedetti y Santiago Ascacíbar para determinar la clasificación de Flamengo a semifinales donde cruzará con Racing Club, que viene de eliminar con un 2-0 global a Vélez Sarsfield en una llave íntegramente argentina.