25 sept. 2025
Copa Libertadores

Estudiantes recibe a Flamengo en busca de una hazaña en la Libertadores

El argentino Estudiantes de la Plata recibe este jueves al poderoso Flamengo de Brasil por el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores y buscará revertir la serie tras la victoria del ‘Mengao’ por 2-1 en el duelo de ida en Río de Janeiro.

Septiembre 25, 2025 10:05 a. m. 
Por Redacción D10
G1K-gQyXwAA1MU5.jpeg

El cuadro brasileño llega con ventaja.

Foto: @Libertadores

El ‘Pincha’ buscará hacerse fuerte como local para intentar dar vuelta un resultado que no refleja la superioridad demostrada por el conjunto brasileño en el duelo de ida.

Flamengo comenzó ganando por 2-0 tras dos rápidos goles de Pedro y del uruguayo Guillermo Varela, en una primera mitad en la que parecía que se encaminaba a liquidar la serie con una goleada.

Los dirigidos por Eduardo Domínguez lograron resistir gracias a un gran rendimiento de su portero, el exinternacional uruguayo Fernando Muslera, y en la segunda mitad lograron una leve mejoría.

El descuento llegó a pocos minutos del final de la mano del experimentado delantero Guido Carrillo, tras la expulsión del ecuatoriano Gonzalo Plata por doble amarilla.

La polémica expulsión de Plata por parte del árbitro colombiano Andrés Rojas generó mucha molestia en el Flamengo, que consiguió esta semana que la Conmebol anulara los efectos de su expulsión por considerarla un “error manifiesto” y le autorizara a disputar el partido de este jueves en La Plata, provincia de Buenos Aires.

“Es algo que puede pasar y pasó, ya está. De nada sirve analizar si estuvo bien o mal expulsado o si se merecía la segunda amarilla y debía ser expulsado antes, que no se revisa. Pero sacando todo ese contexto, el ente mayor es el que decide y nosotros nos tenemos que focalizar en nuestro equipo y lo que tenemos que hacer para pasar de serie. Ya está", dijo este martes en conferencia de prensa el entrenador ‘pincha’, Eduardo Domínguez.

Tras la derrota en el Maracaná, Estudiantes venció este lunes con un equipo alternativo a Defensa y Justicia por 1-0, rompió una racha de tres derrotas consecutivas y quedó en la tercera posición de la Zona A del Torneo Clausura argentino, con 15 unidades tras nueve jornadas, una menos que el líder Unión.

Flamengo, por su parte, empató este domingo por 1-1 como local ante Vasco de Gama, en un encuentro en el que el entrenador Filipe Luis alineó una mezcla de titulares y suplentes.

Con ese resultado, el ‘Mengao’ se mantuvo como líder del Campeonato Brasileño, con 51 unidades tras 23 jornadas, y con un punto de ventaja sobre Cruzeiro, su inmediato perseguidor y que tiene un partido más.

El ‘Fla’ no pierde un partido desde el pasado 31 de julio. Fue en la ida de los octavos de la Copa do Brasil, ronda en la que acabó eliminado a manos del Atlético Mineiro.

Mientras que el conjunto argentino no logró recuperar a tiempo al extremo colombiano Edwuin Cetré, el combinado brasileño aún espera poder contar con su refuerzo estrella, el centrocampista Jorginho, que se recupera de una lesión y podría sumarse al regreso del lateral Alex Sandro.

Quien resulte ganador de la serie entre Estudiantes y Flamengo se enfrentará en semifinales al Racing Club, que se impuso este martes en el duelo de equipos argentinos ante Vélez Sarsfield.

Redacción D10
