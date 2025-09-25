25 sept. 2025
Copa Libertadores

São Paulo está obligado a remontar la ventaja del LDU para seguir vivo en la Libertadores

São Paulo echará mano de la artillería que le queda para mantenerse vivo en la Copa Libertadores cuando reciba este jueves al Liga de Quito, que, tras imponerse por 2-0 en el partido de ida, le pondrá difícil la tarea de llegar a la semifinal a los pupilos del argentino Hernán Crespo.

Septiembre 25, 2025 09:49 a. m. • 
Por Redacción D10
G1KirtNXMAA8btM.jpeg

El equipo ecuatoriano sacó ventaja en la ida.

Foto: @Libertadores

El conjunto paulista necesita ganar por al menos tres goles para avanzar a la siguiente etapa del torneo, o marcar al menos dos para llevar la definición a los penales.

Los dirigidos por Hernán Crespo atraviesan por un momento irregular. Después de salir derrotados en la capital ecuatoriana en el torneo internacional, perdieron por 1-0 ante el Santos en la Liga Brasileña, en la que se ubican en la séptima posición.

Para el encuentro con el conjunto ecuatoriano Crespo no tendrá en cancha al delantero argentino Jonathan Calleri ni al atacante André Silva, ambos por lesión en la rodilla.

Tampoco estará Luan, descartado a último momento por una lesión en el muslo y Luiz Gustavo está en duda tras superar un cuadro de tromboembolismo pulmonar.

Oscar, al parecer, puede participar, aunque posiblemente comience en la banca tras superar las fracturas que sufrió en tres vértebras por una patada, y Lucas Moura también suena como posible tras vérsele entrenando con el grupo luego de la cirugía de rodilla por la que pasó.

La esperanza del entrenador argentino estará concentrada en su coterráneo Enzo Diaz, el centrocampista Rodriguinho y los delanteros Ferreira y Luciano.

El LDU ya dejó entrever que, al igual que en el partido de ida, continuará con “un ritmo elevado de juego y presión alta”, según dijo a la prensa el portero, Gonzalo Valle, luego del último entrenamiento antes de embarcar hacia Brasil.

En la reciente jornada de la Liga ecuatoriana, LDU perdió por 2-4 ante Universidad Católica, pero se mantuvo en el tercer puesto de la tabla de posiciones, a 15 puntos del Independiente del Valle, que lidera el torneo.

En la capital paulista, el entrenador brasileño Tiago Nunes, contará con Bryan Ramírez y Michael Estrada, autores de los tantos marcados en la ida.

En cambio estarán ausentes Alexander Alvarado y Alejandro Cabeza, ambos lesionados, aunque vuelve el defensa Richard Mina tras cumplir suspensión.

Sao Paulo Liga de Quito Copa Libertadores
Redacción D10
