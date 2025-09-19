19 sept. 2025
Copa Libertadores

Gonzalo Plata está habilitado para la revancha

El Flamengo expresó que la Confederación Sudamericana de Fútbol le envió una nota avisándole que se retiró el castigo aplicado a Gonzalo Plata, quien ya está habilitado para la revancha contra Estudiantes de La Plata.

Septiembre 19, 2025 03:29 p. m. • 
Por Redacción D10
Gonzalo Plata

Gonzalo Plata está apto para jugar la vuelta ante Estudiantes de La Plata.

Foto: AFP

La Confederación Sudamericana de Fútbol le informó al Flamengo que su jugador Gonzalo Plata, que fue expulsado por doble amarilla en el encuentro frente a Estudiantes de La Plata, podrá jugar la revancha, por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

La Conmebol le retiró el castigo al delantero del cuadro brasileño tras analizar las imágenes y ver que la falta no existió. En su momento, el VAR no pudo intervenir para evitar la expulsión del atacante ya que se trató de una segunda amarilla.

Con esto, Gonzalo Plata quedó habilitado para estar en la vuelta de los cuartos de final que se disputará en Argentina, la siguiente semana.

Estudiantes de La Plata Flamengo Copa Libertadores
Redacción D10
