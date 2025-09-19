Gonzalo Plata está habilitado para la revancha

La Confederación Sudamericana de Fútbol le informó al Flamengo que su jugador Gonzalo Plata, que fue expulsado por doble amarilla en el encuentro frente a Estudiantes de La Plata, podrá jugar la revancha, por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

La Conmebol le retiró el castigo al delantero del cuadro brasileño tras analizar las imágenes y ver que la falta no existió. En su momento, el VAR no pudo intervenir para evitar la expulsión del atacante ya que se trató de una segunda amarilla.

Con esto, Gonzalo Plata quedó habilitado para estar en la vuelta de los cuartos de final que se disputará en Argentina, la siguiente semana.