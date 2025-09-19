Flamengo recurrirá ante la Conmebol la expulsión de Gonzalo Plata

La decisión del árbitro colombiano Andrés Rojas de mostrarle a Plata la segunda amarilla, a ocho minutos del pitido final, generó revuelo en el Maracaná y derivó en un gol de Estudiantes, que le permitió acortar distancia y acabar 2-1 de cara al partido de vuelta la próxima semana en La Plata.

En una nota oficial, el club carioca calificó de “desfile de errores” las decisiones de Rojas, al que acusó además de dejar en evidencia “una conducta tendenciosa” y un “desequilibrio” de sus acciones a favor del equipo visitante, lo que comprometió “directamente” el resultado del duelo.

A pesar que hace referencia a una “inmensidad” de errores cometidos en la víspera, destacó la expulsión del atacante por una doble amarilla cuando, según el club, “es él el que sufre la falta”.

Y se refirió al tanto de Léo Pereira en Estudiantes como “irregular”, marcado luego de que la pelota golpeó el brazo del atacante, quien “expandió su área más allá de un movimiento natural asumiendo el riesgo”.

“Situaciones como estas no pueden ser tratadas como simples fallas, sino como un ataque directo a la integridad del torneo”, expresó Flamengo.

Concluyó con el pedido de que se “revea” la decisión “con urgencia” para que Plata pueda ser considerado para el duelo de vuelta el próximo jueves.

A pesar de la victoria parcial, Flamengo abandonó el campo de juego sin festejos e incluso muchos jugadores evitaron saludar al árbitro.

Tras el encuentro, Plata lamentó en sus redes sociales “no poder acompañar” a sus compañeros en el partido de vuelta, aunque afirmó que será “el primero en apoyar” desde afuera.