23 sept. 2025
Copa Libertadores

Racing recibe a Vélez con ventaja mínima

Racing Club recibirá este martes a Vélez Sarsfield con el objetivo de sostener la ventaja mínima tras el entretenido triunfo por 0-1 en la ida de la serie de equipos argentinos en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Septiembre 23, 2025 10:14 a. m. • 
Por Redacción D10
maravilla martíne.jpg

Adrián Martínez celebra un gol de Racing.

Foto: Gentileza

El partido comenzará a las 19:00 hora local (22:00 GMT) y tendrá como escenario un estadio Cilindro de Avellaneda colmado de hinchas de Racing, ya que no habrá parcialidad visitante tras una decisión conjunta de los clubes para no fomentar posibles hechos de violencia, en medio de un contexto alarmado por el grave enfrentamiento del mes pasado entre simpatizantes de Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

El martes pasado, la fiesta preparada por el Fortín en el estadio José Amalfitani quedó cancelada en el minuto 53 por el gol de Adrián ‘Maravilla’ Martínez, ariete de Racing que logró desviar hacia la red un potente remate de su compañero Facundo Mura.

Vélez Sarsfield había perdido por expulsión en el minuto 43 al central Lisandro Magallán, quien recibió dos tarjetas amarillas en apenas nueve minutos y será la principal baja para el partido de este martes en el planteo táctico de Guillermo Barros Schelotto, que había declarado que el defensor surgido en Boca Juniors y con paso por Ajax de Países Bajos era su “jugador más inteligente”.

‘Maravilla’ Martínez, al tope de los goleadores de esta edición de la Copa y máximo artillero histórico de la ‘Academia’ en torneos internacionales, será la principal carta de ataque del entrenador Gustavo Costas, que en este 2025 propone un juego cada vez más vertical y directo, con el incansable ida y vuelta por las bandas de sus laterales y la recuperación de pelota de sus medios defensivos Santiago Sosa y Juan Nardoni.

El ‘Fortín’ sigue apostando al fútbol de alto vuelo que se inicia en la distribución de pelota de Agustín Bouzat y pasa al desequilibrio en el último cuarto de cancha desde los pies de Maher Carrizo (convocado a la selección sub-20 de Argentina para el inminente Mundial de Chile) e Imanol Machuca.

Racing y Vélez sumaron el pasado viernes respectivos triunfos en el Torneo Clausura argentino ante Huracán (0-2, goles del colombiano Duván Vergara y Matías Zaracho) y San Martín de San Juan (1-2, tantos de Manuel Lanzini y Dilan Godoy), en la antesala del duelo de Libertadores.

Sin público visitante

El duelo de este martes volverá a jugarse sin público visitante, algo que sucedió en el duelo de ida de la semana pasada en el estadio de Vélez.

La medida había sido anunciada tres semanas después de los graves hechos de violencia entre aficionados de Independiente y de Universidad de Chile, que llevaron a la cancelación del duelo entre ambos y a la posterior eliminación del club argentino de la Copa Sudamericana.

Aquellos episodios, que se saldaron con más de un centenar de detenidos y más de una veintena de heridos, en su mayoría chilenos, tuvieron lugar en el estadio de Independiente, el Libertadores de América, ubicado a escasos metros del de Racing, su histórico rival.

El vencedor de esta eliminatoria se medirá en semifinales con el ganador del duelo entre el argentino Estudiantes de La Plata y el brasileño Flamengo, que en la ida jugada en el Maracaná de Río de Janeiro dejó un 2-1 para el local.

Copa Libertadores Racing Vélez
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G0lUx38XAAAfXDX.jpeg
Copa Libertadores
River recibe a Palmeiras en un duelo de pesos pesados en cuartos de la Libertadores
El argentino River Plate recibe este miércoles al brasileño Palmeiras, en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores que presenta un duelo entre dos pesos pesados del continente que destacan no solo por su historia sino también por su gran presente.
Septiembre 17, 2025 10:23 a. m.
 · 
Redacción D10
Copa Libertadores: Vélez Sarsfield - Racing Club
Copa Libertadores
Racing golpea primero en duelo entre argentinos
Racing venció por la mínima diferencia a Vélez por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.
Septiembre 16, 2025 09:05 p. m.
 · 
Redacción D10
Gyxp3OzW0AASf0S.jpeg
Copa Libertadores
En marcha los cuartos
Entre hoy y jueves se disputarán los partidos de ida de los cuartos de final de los torneos de clubes más importantes del continente, la Copa Libertadores de América y la Copa Sudamericana.
Septiembre 16, 2025 08:03 a. m.
 · 
Redacción D10
PORTADA NOTA - HORA DEPORTIVA.png
Copa Libertadores
Pódcast: El adiós de los equipos paraguayos en la Libertadores
En Hora Deportiva analizamos lo que dejó la eliminación de los equipos paraguayos Cerro Porteño y Libertad en la Conmebol Libertadores.
Agosto 22, 2025 02:11 p. m.
 · 
Redacción D10
Gy6-XpnWYAAE_l7.jpeg
Copa Libertadores
Palmeiras cumple y avanza a cuartos
Palmeiras cumplió el trámite en casa y avanzó a cuartos de final de la Copa Libertadores, tras empatar sin goles ante un Universitario que dejó una muy buena imagen en Brasil, a pesar de cargar con el 0-4 que encajó en el Monumental de Lima.
Agosto 22, 2025 07:47 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-LIBERTADORES-RIVER-LIBERTAD
Copa Libertadores
Libertad cae en penales y se despide de la Libertadores
Libertad le hizo un partidazo a River Plate, pero terminó cayendo en penales y quedó fuera de la Copa.
Agosto 21, 2025 11:35 p. m.
Carga Más