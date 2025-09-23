Racing despacha a Vélez y está en semifinales de la Copa Libertadores

Como una semana antes, Racing Club se impuso a Vélez Sarsfield por 1 a 0, y se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores de América. Después de 28 años, el club de Avellaneda arriba a las semifinales del torneo que supo ganar en 1967.

En el primer tiempo, el conjunto local puso las condiciones y trató de llevar peligro al arco defendido por Tomás Marchiori, pero la defensa de los orientados por Guillermo Barros Schelotto evitó el peligro.

La segunda parte vio cómo Vélez se despertó al ver su desventaja en la serie. La polémica llegó en el 19 cuando Imanol Machuca remató un balón dentro del área que se le pasó al golero Facundo Cambeses, éste lo tomó sobre la línea de gol y el árbitro uruguayo Esteban Ostojich inicialmente decretó el gol.

No obstante, el VAR le indicó que el balón no traspasó totalmente la línea de meta y anuló la anotación.

El partido, que se jugó en el estadio de la Academia, se decidió finalmente con un tanto de Santiago Solari en el minuto 81, coronando una serie en la que el equipo dirigido por Gustavo Costas fue superior al otro equipo argentino.

De esta forma, Racing aguarda al ganador de la serie Estudiantes-Flamengo (2-1 a favor de los brasileños) para conocer a su rival en la penúltima instancia del máximo torneo de clubes del continente.