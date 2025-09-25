Palmeiras de Gómez y Sosa es semifinalista

Palmeiras se instaló este miércoles en las semifinales de la Copa Libertadores al vencer por 3-1 a River Plate en su casa del Allianz Parque, un resultado con el que validó el triunfo por 1-2 obtenido la semana pasada en Buenos Aires en el partido de ida de los cuartos de final.

Gustavo Gómez fue titular pero reemplazado en el segundo tiempo por lesión en Palmeiras y Ramón Sosa estuvo en la banca, pero no ingresó. En River sucedió lo mismo con Matías Galarza que vio todo el partido en la banca.

River Plate mostró desde el inicio que estaba dispuesto a hacer lo necesario para quedarse con el boleto a semifinales, pues a los 6 minutos el portero Franco Armani conjuró el peligro al desviar un fuerte disparo de Piquerez y a los 8 Maximiliano Salas, de cabeza, convirtió el primer gol de la noche después de un centro que envió con precisión el colombiano Juan Fernando Quintero.

Palmeiras intentó reaccionar y se acercó al empate con un cabezazo de Felipe Anderson, pero Armani manoteó la pelota y Lautaro Rivero la mandó fuera del área. Por el resto del primer tiempo el Verdao no volvió a visitar la puerta de River, que en cambio manejó el partido y tuvo opciones de aumentar la cuenta, la más clara cuando Kevin Castaño definió con un tiro débil.

El segundo tiempo fue otra cosa. Palmeiras empató rápidamente a través de Vítor Roque después de que Armani le dejara el balón en bandeja tras un despeje errático. La igualdad le dio confianza al equipo brasileño y lo animó a buscar el triunfo, frente a un River que paulatinamente se llenó de ansiedad y cayó en imprecisiones.

Y lo consiguió, en el primer minuto añadido, mediante un penalti que ejecutó el argentino José López con un potente cobro de zurda que elevó la cuenta a 2-1, y dos minutos después él mismo le picó la pelota a Armani, que estaba adelantado, para el 3-1 final.

Palmeiras se enfrentará en semifinales al vencedor de la llave entre Sao Paulo y Liga de Quito, que el jueves se miden en el partido de vuelta en los pagos del equipo brasileño, con ventaja de 2-0 para el conjunto ecuatoriano. EFE