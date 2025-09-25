24 sept. 2025
Copa Libertadores

Palmeiras de Gómez y Sosa es semifinalista

Palmeiras de Gustavo Gómez y Ramón Sosa superó a River Plate de Matías Galarza y avanzó a semifinales de la Conmebol Libertadores.

Septiembre 24, 2025 11:52 p. m. • 
Por Redacción D10
20250924_235120.jpg

Gustavo Gómez alcanzó su sexta semifinal de Copa Libertadores con Palmeiras.

Palmeiras se instaló este miércoles en las semifinales de la Copa Libertadores al vencer por 3-1 a River Plate en su casa del Allianz Parque, un resultado con el que validó el triunfo por 1-2 obtenido la semana pasada en Buenos Aires en el partido de ida de los cuartos de final.

Gustavo Gómez fue titular pero reemplazado en el segundo tiempo por lesión en Palmeiras y Ramón Sosa estuvo en la banca, pero no ingresó. En River sucedió lo mismo con Matías Galarza que vio todo el partido en la banca.

River Plate mostró desde el inicio que estaba dispuesto a hacer lo necesario para quedarse con el boleto a semifinales, pues a los 6 minutos el portero Franco Armani conjuró el peligro al desviar un fuerte disparo de Piquerez y a los 8 Maximiliano Salas, de cabeza, convirtió el primer gol de la noche después de un centro que envió con precisión el colombiano Juan Fernando Quintero.

Palmeiras intentó reaccionar y se acercó al empate con un cabezazo de Felipe Anderson, pero Armani manoteó la pelota y Lautaro Rivero la mandó fuera del área. Por el resto del primer tiempo el Verdao no volvió a visitar la puerta de River, que en cambio manejó el partido y tuvo opciones de aumentar la cuenta, la más clara cuando Kevin Castaño definió con un tiro débil.

El segundo tiempo fue otra cosa. Palmeiras empató rápidamente a través de Vítor Roque después de que Armani le dejara el balón en bandeja tras un despeje errático. La igualdad le dio confianza al equipo brasileño y lo animó a buscar el triunfo, frente a un River que paulatinamente se llenó de ansiedad y cayó en imprecisiones.

Y lo consiguió, en el primer minuto añadido, mediante un penalti que ejecutó el argentino José López con un potente cobro de zurda que elevó la cuenta a 2-1, y dos minutos después él mismo le picó la pelota a Armani, que estaba adelantado, para el 3-1 final.

Palmeiras se enfrentará en semifinales al vencedor de la llave entre Sao Paulo y Liga de Quito, que el jueves se miden en el partido de vuelta en los pagos del equipo brasileño, con ventaja de 2-0 para el conjunto ecuatoriano. EFE

Palmeiras River Libertadores
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G1KziR-WYAEl1ho.jpeg
Copa Libertadores
Liga de Quito se siente más cerca de las semifinales
Liga de Quito allanó este jueves su camino a las semifinales de la Copa Libertadores al imponerse por 2-0 al Sao Paulo en el partido de ida de los cuartos de final, un encuentro donde al equipo local le tocó sufrir, pero que resolvió en dos momentos clave.
Septiembre 19, 2025 08:49 a. m.
 · 
Redacción D10
G1LRXgkWMAAThyD.jpeg
Copa Libertadores
Flamengo solo necesitó de nueve minutos para ganar
Flamengo, con un gol relámpago de Pedro y otro del uruguayo Guillermo Varela a los nueve minutos del primer tiempo, venció este jueves por 2-1 a Estudiantes en el Maracaná de Río de Janeiro en el partido de ida por cuartos de final y quedó a un paso de las semifinales de la Copa Libertadores.
Septiembre 19, 2025 08:00 a. m.
 · 
Redacción D10
G1GPE5PX0AAKIQx.jpeg
Copa Libertadores
Palmeiras da un golpe de autoridad y derrota a domicilio a River Plate
Palmeiras logró un gran triunfo este miércoles al derrotar a domicilio por 1-2 a River Plate en un encuentro disputado en el estadio Monumental de Buenos Aires por los cuartos de final de la Copa Libertadores.
Septiembre 18, 2025 07:22 a. m.
 · 
Redacción D10
G0lUx38XAAAfXDX.jpeg
Copa Libertadores
River recibe a Palmeiras en un duelo de pesos pesados en cuartos de la Libertadores
El argentino River Plate recibe este miércoles al brasileño Palmeiras, en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores que presenta un duelo entre dos pesos pesados del continente que destacan no solo por su historia sino también por su gran presente.
Septiembre 17, 2025 10:23 a. m.
 · 
Redacción D10
Copa Libertadores: Vélez Sarsfield - Racing Club
Copa Libertadores
Racing golpea primero en duelo entre argentinos
Racing venció por la mínima diferencia a Vélez por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.
Septiembre 16, 2025 09:05 p. m.
 · 
Redacción D10
Gyxp3OzW0AASf0S.jpeg
Copa Libertadores
En marcha los cuartos
Entre hoy y jueves se disputarán los partidos de ida de los cuartos de final de los torneos de clubes más importantes del continente, la Copa Libertadores de América y la Copa Sudamericana.
Septiembre 16, 2025 08:03 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más