Copa Libertadores

Palmeiras embalado mira las semifinales sobre un River herido

Un Palmeiras embalado, y con un pie en las semifinales de la Copa Libertadores tras imponerse por 1-2 en el partido de ida de los cuartos de final, se medirá este miércoles con un River Plate que necesita elevar su nivel para inclinar la balanza a su favor.

Por Redacción D10
Gómez fue clave en la ida.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo deberán convertir al menos dos goles para avanzar a semifinales luego de salir derrotados en Buenos Aires, con tantos de Gustavo Gomes y Vitor Roque.

Mientras que River, que se mantuvo en desventaja durante gran parte del primer partido, solo pudo recortar distancia con un gol de Lucas Martínez Quarta a un minuto del pitido final.

Un triunfo por la mínima de River este miércoles llevará la definición a una tanda de penaltis, mientras que un empate clasifica al conjunto paulista.

Palmeiras está en racha. En la Liga brasileña goleó por 4-1 a Fortaleza el sábado y en el torneo continental ha tenido un sólido desempeño.

Tras liderar el Grupo G con un puntaje perfecto, goleó por 0-4 a Universitario en su casa en octavos de final.

No en vano el Verdao ha alzado en tres oportunidades la Copa Libertadores (1999, 2020 y 2021) y espera completar el ‘tetra’ este año.

El técnico portugués Abel Ferreira contará prácticamente con todos sus principales titulares, a los cuales reservó en la última jornada del ‘Brasileirão’.

La ofensiva se presume que estará liderada nuevamente por el uruguayo Joaquín Piquerez, Vitor Roque y el argentino Juan Manuel ‘Flaco’ López.

El que seguirá fuera de la cancha será el delantero Paulinho, tras la cirugía que tuvo que realizarse luego del Mundial de Clubes, mientras que Khellven aún es duda, pues se recupera de un trauma en el pie derecho.

River Plate, por su parte, llega presionado tras caer 2-0 ante Atlético Tucumán en el Campeonato argentino.

El equipo lideró el Grupo B con tres victorias y tres empates, y se clasificó a cuartos de la Copa Libertadores tras eliminar a Libertad en los penaltis.

Para el encuentro con Palmeiras, Gallardo no contará con Sebastián Driussi, Maximiliano Meza, Germán Pezzella y Giorgio Costantini, todos lesionados.

Giuliano Galoppo, en cambio, regresa tras suspensión y Lautaro Rivero, que tenía una molestia en el gemelo, estará disponible.

Redacción D10
Copa Libertadores
Flamengo solo necesitó de nueve minutos para ganar
Flamengo, con un gol relámpago de Pedro y otro del uruguayo Guillermo Varela a los nueve minutos del primer tiempo, venció este jueves por 2-1 a Estudiantes en el Maracaná de Río de Janeiro en el partido de ida por cuartos de final y quedó a un paso de las semifinales de la Copa Libertadores.
Septiembre 19, 2025 08:00 a. m.
 · 
Redacción D10
Copa Libertadores
Palmeiras da un golpe de autoridad y derrota a domicilio a River Plate
Palmeiras logró un gran triunfo este miércoles al derrotar a domicilio por 1-2 a River Plate en un encuentro disputado en el estadio Monumental de Buenos Aires por los cuartos de final de la Copa Libertadores.
Septiembre 18, 2025 07:22 a. m.
 · 
Redacción D10
Copa Libertadores
River recibe a Palmeiras en un duelo de pesos pesados en cuartos de la Libertadores
El argentino River Plate recibe este miércoles al brasileño Palmeiras, en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores que presenta un duelo entre dos pesos pesados del continente que destacan no solo por su historia sino también por su gran presente.
Septiembre 17, 2025 10:23 a. m.
 · 
Redacción D10
Copa Libertadores
Racing golpea primero en duelo entre argentinos
Racing venció por la mínima diferencia a Vélez por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.
Septiembre 16, 2025 09:05 p. m.
 · 
Redacción D10
Copa Libertadores
En marcha los cuartos
Entre hoy y jueves se disputarán los partidos de ida de los cuartos de final de los torneos de clubes más importantes del continente, la Copa Libertadores de América y la Copa Sudamericana.
Septiembre 16, 2025 08:03 a. m.
 · 
Redacción D10
Copa Libertadores
Pódcast: El adiós de los equipos paraguayos en la Libertadores
En Hora Deportiva analizamos lo que dejó la eliminación de los equipos paraguayos Cerro Porteño y Libertad en la Conmebol Libertadores.
Agosto 22, 2025 02:11 p. m.
 · 
Redacción D10
