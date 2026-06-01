01 jun. 2026
Selección Paraguaya

Paraguay ya trabaja con plantel completo y apunta a Nicaragua

La Selección Paraguaya retomó los entrenamientos en Ypané con plantel completo y ya piensa en el amistoso del viernes ante Nicaragua, única prueba antes del Mundial 2026.

Junio 01, 2026 07:36 p. m.
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Julio Enciso y Ramón Sosa, jugadores de la Albirroja.

Foto: Prensa Albirroja.

La Selección Paraguaya retomó este lunes los entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo “Esc. Óscar Harrison” de Ypané, enfocada en el amistoso frente a Nicaragua, que se disputará este viernes en el estadio Defensores del Chaco desde las 19:15. Será la última prueba de la Albirroja antes de emprender viaje al Mundial 2026.

La principal novedad de la jornada fue la incorporación del delantero Isidro Pitta, quien llegó al país durante la mañana y se sumó inmediatamente a los trabajos del combinado nacional. Con su presencia, el entrenador Gustavo Alfaro ya dispone de los 26 futbolistas convocados para la máxima cita del fútbol mundial.

De esta manera, el cuerpo técnico pudo trabajar por primera vez con el grupo completo en este operativo mundialista, un paso importante en la preparación final del equipo que buscará representar de la mejor manera al país en la Copa del Mundo.

Bajo las órdenes de Alfaro y sus colaboradores, los jugadores desarrollaron una nueva jornada de entrenamientos en Ypané, donde continúan ajustando detalles físicos, tácticos y futbolísticos de cara al compromiso ante los centroamericanos.

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Isidro Pitta trabajando este lunes en Ypané.

Foto: Prensa Albirroja.

El duelo frente a Nicaragua servirá como el último examen para la selección paraguaya antes del debut mundialista, permitiendo al cuerpo técnico observar alternativas y afinar aspectos del funcionamiento colectivo.

La planificación albirroja tendrá continuidad este martes, cuando el plantel vuelva a entrenarse desde las 17:00 en el CARDE de Ypané, nuevamente a puertas cerradas.

Por otra parte, el jueves al mediodía será el turno de Gustavo Alfaro de tomar contacto con los medios de comunicación. El seleccionador ofrecerá una conferencia de prensa en la que seguramente analizará el presente del equipo y brindará detalles sobre la preparación rumbo al Mundial 2026.

Con el plantel ya completo y la ilusión de todo un país en marcha, la Albirroja entra en la recta final de su preparación, con la mirada puesta primero en Nicaragua y luego en el gran desafío mundialista.

Albirroja Paraguay Isidro Pitta
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