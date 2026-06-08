“Esperamos mucho tiempo por este momento”: Gustavo Gómez

La Selección Paraguaya está a días de su debut en la Copa del Mundo 2026, después de atravesar un duro proceso que incluyó tres ediciones seguidas mirando este evento como espectador.

Gustavo Gómez, quien estuvo en los días difíciles, aseveró: “Esperamos mucho tiempo por este momento. El grupo está muy feliz”. El ahora capitán de la Albirroja conoce bien todo lo que implicó llegar a esta etapa: “Tenemos la ilusión de hacer un buen Mundial”.

“Creo que todo el país, todo el pueblo paraguayo tiene esa ilusión y nosotros, como hemos hablado y dicho en la despedida del viernes, que en el fútbol es difícil prometer resultados, pero sí prometimos que en cada entrenamiento, encada partido dejaremos todo. Con esa idea vinimos a Estados Unidos y ojalá que nos vaya de la mejor manera”, afirmó.

Gustavo Gómez estuvo presente en las tres Eliminatorias Sudamericanas que Paraguay no logró clasificarse y ahora disfruta del momento dulce que le está brindando la Albirroja. El debut de la Selección Paraguaya será el viernes 12 de junio, a las 22:00, frente a Estados Unidos.