08 jun. 2026
Selección Paraguaya

“Esperamos mucho tiempo por este momento”: Gustavo Gómez

Después de tres ausencias seguidas, Paraguay está a días de volver a jugar un partido de una Copa del Mundo. El capitán Gustavo Gómez aseveró: “Esperamos mucho tiempo por este momento”.

Junio 08, 2026 12:05 p. m. • 
Por Redacción D10
Gustavo Gómez

Gustavo Gómez (c), capitán de la Albirroja.

Foto: Gentileza - Albirroja

La Selección Paraguaya está a días de su debut en la Copa del Mundo 2026, después de atravesar un duro proceso que incluyó tres ediciones seguidas mirando este evento como espectador.

Gustavo Gómez, quien estuvo en los días difíciles, aseveró: “Esperamos mucho tiempo por este momento. El grupo está muy feliz”. El ahora capitán de la Albirroja conoce bien todo lo que implicó llegar a esta etapa: “Tenemos la ilusión de hacer un buen Mundial”.

Creo que todo el país, todo el pueblo paraguayo tiene esa ilusión y nosotros, como hemos hablado y dicho en la despedida del viernes, que en el fútbol es difícil prometer resultados, pero sí prometimos que en cada entrenamiento, encada partido dejaremos todo. Con esa idea vinimos a Estados Unidos y ojalá que nos vaya de la mejor manera”, afirmó.

Gustavo Gómez estuvo presente en las tres Eliminatorias Sudamericanas que Paraguay no logró clasificarse y ahora disfruta del momento dulce que le está brindando la Albirroja. El debut de la Selección Paraguaya será el viernes 12 de junio, a las 22:00, frente a Estados Unidos.

Mundial FIFA 2026 Gustavo Gómez Paraguay Albirroja
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Gustavo Gómez.jpg
Selección Paraguaya
Gustavo Gómez, optimista con Paraguay en la Copa del Mundo
Gustavo Gómez, capitán de la Selección Paraguaya, explicó que la delegación albirroja llegó a Estados Unidos con la ilusión de hacer una muy buena Copa del Mundo.
Junio 07, 2026 02:23 p. m.
 · 
Redacción D10
SaveClip.App_719524166_18606505525009596_4989243924282963640_n.jpg
Selección Paraguaya
La Albirroja ya está en Estados Unidos
Luego de largas horas de viaje, la delegación de la Selección Paraguaya aterrizó en suelo estadounidense para hacer historia en la Copa del Mundo 2026.
Junio 07, 2026 01:24 p. m.
 · 
Redacción D10
20260606_221250.jpg
Selección Paraguaya
La Albirroja parte con toda la ilusión
La Selección Paraguaya de Fútbol al fin emprendió viaje con destino a Estados Unidos para disputar la Copa del Mundo, cita a la cual regresa luego de 16 largos años de espera.
Junio 07, 2026 01:04 a. m.
 · 
Redacción D10
20260606_233033.jpg
Selección Paraguaya
Retraso importante en el vuelo de la Albirroja
La delegación Albirroja aún no pudo partir con destino a Estados Unidos para la Copa del Mundo.
Junio 06, 2026 11:31 p. m.
 · 
Redacción D10
Julio Enciso 2.JPG
Selección Paraguaya
Julio Enciso: “Lo guardaré en mi memoria”
Julio Enciso publicó un material audivosual con este mensaje: “Momento que se va a quedar guardado en la memoria”.
Junio 06, 2026 09:04 p. m.
 · 
Redacción D10
Gustavo alfaro
Selección Paraguaya
Emotivo mensaje de Gustavo Alfaro antes del viaje
Gustavo Alfaro, técnico de la Selección Paraguaya, publicó un emotivo texto antes de emprender viaje con destino a Estados Unidos para hacer historia en la Copa del Mundo.
Junio 06, 2026 08:40 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más