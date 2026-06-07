Retraso importante en el vuelo de la Albirroja

Lo que a estas horas debía ser un viaje tranquilo rumbo a Estados Unidos para la disputa de la Copa del Mundo de nuestra querida Selección Paraguaya se está volviendo un sentimiento de molestia e impaciencia.

El vuelo de la delegación Albirroja con destino a Estados Unidos estaba marcado para las 22:00, pero la misma se daría pasada la medianoche según informaciones no oficiales.

Primero hubo un inconveniente con una calcomanía y más tarde con otro vuelo que tiene que aterrizar primero en el aeropuerto Silvio Pettirossi.

Finalmente informaron que el avión que trasladará a la Selección Paraguaya a la Copa del Mundo despegará el domingo 7 de junio a las 00:15.

