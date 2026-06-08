08 jun. 2026
Selección Paraguaya

Julio Enciso activa de forma diferenciada

Julio Enciso entrenó de forma diferenciada y con buen humor en la primera movilización de la Albirroja en San José, California.

Junio 08, 2026 09:12 a. m. • 
Por Redacción D10
Sin título.png

Julio Enciso entrenó de manera diferenciada en la Albirroja.

La Selección Paraguaya tuvo su primer entrenamiento en el campo del Spartan Soccer Complex de San José, California donde realizaron ejercicios de activación y prevención en el gimnasio para luego pasar al campo de juego para desarrollar tareas de activación coordinativa, circuitos de pases y trabajos tácticos.

Julio Enciso, que se había retirado lesionado entre lágrimas en el último amistoso ante Nicaragua, finalmente viajó a Estados Unidos con la delegación albirroja y participó del primer entrenamiento haciendo tareas diferenciadas.

A la Joya se lo notó de buen humor y optimista de cara a su recuperación. El Departamento Médico de la Selección Paraguaya se encuentra en permanente monitoreo de la evolución del futbolista que buscará recuperarse para la tercera fecha ante Australia.

Paraguay debuta ante Estados Unidos el viernes 12 de junio a las 22:00. En la segunda fecha medirá a Turquía el sábado 20 de junio a las 00:00 y cerrará la fase de grupos ante Australia el jueves 25 de junio a las 23:00.

Julio Enciso Albirroja Copa del mundo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
20260606_221250.jpg
Selección Paraguaya
La Albirroja parte con toda la ilusión
La Selección Paraguaya de Fútbol al fin emprendió viaje con destino a Estados Unidos para disputar la Copa del Mundo, cita a la cual regresa luego de 16 largos años de espera.
Junio 07, 2026 01:04 a. m.
 · 
Redacción D10
20260606_233033.jpg
Selección Paraguaya
Retraso importante en el vuelo de la Albirroja
La delegación Albirroja aún no pudo partir con destino a Estados Unidos para la Copa del Mundo.
Junio 06, 2026 11:31 p. m.
 · 
Redacción D10
Julio Enciso 2.JPG
Selección Paraguaya
Julio Enciso: “Lo guardaré en mi memoria”
Julio Enciso publicó un material audivosual con este mensaje: “Momento que se va a quedar guardado en la memoria”.
Junio 06, 2026 09:04 p. m.
 · 
Redacción D10
Gustavo alfaro
Selección Paraguaya
Emotivo mensaje de Gustavo Alfaro antes del viaje
Gustavo Alfaro, técnico de la Selección Paraguaya, publicó un emotivo texto antes de emprender viaje con destino a Estados Unidos para hacer historia en la Copa del Mundo.
Junio 06, 2026 08:40 p. m.
 · 
Redacción D10
IMG-20260606-WA0143.jpg
Selección Paraguaya
Gran ambiente para despedir a la Albirroja
En las inmediaciones del aeropuerto Silvio Pettirossi ya se vive una gran fiesta para despedir a la Selección Paraguaya que en horas más viajará para disputar la Copa del Mundo.
Junio 06, 2026 07:57 p. m.
 · 
Redacción D10
20260606_173525.jpg
Selección Paraguaya
El cronograma de la despedida de la Albirroja
La Albirroja tendrá una breve caravana de despedida hasta el Aeropuerto Silvio Pettirossi donde emprenderá vuelo con destino a Estados Unidos.
Junio 06, 2026 05:36 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más