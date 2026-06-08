Julio Enciso activa de forma diferenciada

La Selección Paraguaya tuvo su primer entrenamiento en el campo del Spartan Soccer Complex de San José, California donde realizaron ejercicios de activación y prevención en el gimnasio para luego pasar al campo de juego para desarrollar tareas de activación coordinativa, circuitos de pases y trabajos tácticos.

Julio Enciso, que se había retirado lesionado entre lágrimas en el último amistoso ante Nicaragua, finalmente viajó a Estados Unidos con la delegación albirroja y participó del primer entrenamiento haciendo tareas diferenciadas.

A la Joya se lo notó de buen humor y optimista de cara a su recuperación. El Departamento Médico de la Selección Paraguaya se encuentra en permanente monitoreo de la evolución del futbolista que buscará recuperarse para la tercera fecha ante Australia.

Paraguay debuta ante Estados Unidos el viernes 12 de junio a las 22:00. En la segunda fecha medirá a Turquía el sábado 20 de junio a las 00:00 y cerrará la fase de grupos ante Australia el jueves 25 de junio a las 23:00.