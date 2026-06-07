07 jun. 2026
Selección Paraguaya

La Albirroja ya está en Estados Unidos

Luego de largas horas de viaje, la delegación de la Selección Paraguaya aterrizó en suelo estadounidense para hacer historia en la Copa del Mundo 2026.

Junio 07, 2026 01:24 p. m. • 
Por Redacción D10
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La Albirroja ya está em suelo estadounidense.

Tras largas horas de viaje, siendo las 13:01 de nuestro país, la Selección Paraguaya llegó a Estados Unidos para disputar con mucha ilusión la Copa del Mundo 2026.

La Albirroja se instalará en San José, California donde hará base durante su estadía en suelo estadounidense para lo que será la disputa de la Copa del Mundo 2026.

El Departamento de Prensa de la Albirroja había informado que a las 17:00 de San José, California (21:00 de nuestro país) se realizará la primera movilización de la Selección Paraguaya en el Spartan Soccer Complex.

La Albirroja retorna a la Copa del Mundo luego de largos 16 años de espera. La última vez que Paraguay asistió a la máxima cita futbolística fue en Sudáfrica 2010 donde logró su mejor participación, los cuartos de final.

Paraguay debuta ante Estados Unidos el viernes 12 de junio a las 22:00. En la segunda fecha medirá a Turquía el sábado 20 de junio a las 00:00 y cerrará la fase de grupos ante Australia el jueves 25 de junio a las 23:00.

Albirroja Selección Paraguaya Copa del mundo
Redacción D10
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