La Albirroja y su primera movilización en San José

La Albirroja llegó ayer domingo a San José, California, Estados Unidos, y ya se puso a entrenar con miras al debut del viernes 12 de junio ante el local desde las 22:00 de nuestro país.

Los dirigidos por Gustavo Alfaro ensayaron una leve movilización en el campo del Spartan Soccer Complex de San José, California donde realizaron ejercicios de activación y prevención en el gimnasio.

Posteriormente, el plantel se trasladó al campo de juego para desarrollar tareas de activación coordinativa, circuitos de pases y trabajos tácticos, comenzando a ajustar los detalles futbolísticos de cara al primer compromiso mundialista.

La siguiente práctica está prevista para este lunes a las 17:30 (hora local) que sería 21:30 de nuestro país, nuevamente en el Spartan Soccer Complex.

De acuerdo con el protocolo establecido por la FIFA para la Copa Mundial de la FIFA 2026, la sesión será abierta al público. Asimismo, los medios de comunicación acreditados podrán realizar el seguimiento de la movilización durante el período habilitado para la prensa.

Paraguay debuta ante Estados Unidos el viernes 12 de junio a las 22:00. En la segunda fecha medirá a Turquía el sábado 20 de junio a las 00:00 y cerrará la fase de grupos ante Australia el jueves 25 de junio a las 23:00.