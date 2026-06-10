Los memes tras la sesión de fotos de Paraguay

La Selección Paraguaya de Fútbol se prepara para lo que será su novena participación mundialista y los días previos, cargados de emotividad y ansiedad, también da paso para un poco de humor.
Es que este martes, la Albirroja cumplió con un paso de la FIFA, que corresponde a una sesión de fotos oficial, así como a la grabación de todo material a ser utilizado durante las transmisiones de fútbol.
Sin embargo, mucho del material que comenzó a recorrer en las redes fue tomado de diferentes formas. Mientras el público femenino ponderaba la cuestión física de los albirrojos, los demás se volcaron al lado del humor con cantidad de comentarios graciosos y memes.
Nadie:— sandrambi (@unanegri) June 10, 2026
El genio de Balbuena: https://t.co/ZSGBxDnhE2 pic.twitter.com/3ZF61P4oUN
Como le miro al microondas esperando que llegue a 0:01 pic.twitter.com/iuFw89ulRx— chrisn't (@jsosars) June 10, 2026
Mi pobre angelito: ❌— Meli🍉🇵🇾 (@melo_cotton_) June 10, 2026
Aichinjáranga Ramoncito: ✅ pic.twitter.com/R3VwmM3M3C
- El del uber: Mucha fiesta joven ?— Maxi Garcia (@maxi6arcia) June 10, 2026
- Yo atrás: pic.twitter.com/zTAQd7w4SX
Nacido para decir Añohaseo— rosse 🇵🇾 (@ssnoopdan) June 10, 2026
Obligado a decir Mba'eichapa pic.twitter.com/PN8U5MHYnv
perdonenles es la primera vez que van🥹 no saben que hacer kk https://t.co/gKL3Z3smVI— ⊬Fernet 🇵🇾 (@fearlessxpilot) June 9, 2026
Mi mamá llamándome para que sus amigas vean que ya estoy grande— Manu (@magocerrista) June 10, 2026
*Yo: pic.twitter.com/qfqJ5HMvRB
El chófer: no tengo sencillo para tu vuelto amigo— Manu (@magocerrista) June 10, 2026
*Yo en la parte de atrás del Bolt: pic.twitter.com/6NEmFKnW49
Como me mira el hdp de mi compañero cuando paso en frente de la clase a exponer: pic.twitter.com/ZhGhAIriHL— Alan Genez (@genez_alan) June 10, 2026
*la profesora explicando el tema más importante del año*— Maxi Garcia (@maxi6arcia) June 10, 2026
- los kapes en el fondo fingiendo demencia: pic.twitter.com/ptpPXmjtIM
Intentando adivinar si el lomitero ya está preparando mi pedido pic.twitter.com/MwhRyYXTyj— chrisn't (@jsosars) June 10, 2026
Mirando el menú del McDonald's (siempre pido lo mismo) pic.twitter.com/vcxiYc8f3Y— chrisn't (@jsosars) June 10, 2026
Sabés que Wisin iba a sacar un temazo cuando la portada del álbum se veía así pic.twitter.com/e86d7lOSXq— Meli🍉🇵🇾 (@melo_cotton_) June 10, 2026
Los mejores memes hasta ahora de la Media Day de la @Albirroja 😂😂😂😂😂😂😂— 𓆩 Bernaissj 𓆪 #12 (@El_Bernxis) June 10, 2026
VAMOS PARAGUAY CARAJO pic.twitter.com/Tv3v5MFEwM
Los jugadores de la albirroja: nde mira somos tendencia seguro la sesion de fotos hoy todo aura kp🤪— Meli🍉🇵🇾 (@melo_cotton_) June 10, 2026
Ellos al entrar a twitter y ver como hicimos 1811 memes de sus poses: pic.twitter.com/CRbOjB8Rjt
"Los hombres tienen masculinidad frágil "— Pollismo (@PollismoPostin) June 10, 2026
Los kps posando en las fotos: pic.twitter.com/DnETJQDOsB
Que jugador de la selección sos según tu mes de nacimiento? (Versión sesión de fotos FIFA) pic.twitter.com/6tnbmw7fCz— mufony mundialista🇵🇾 (@Mufony_) June 10, 2026
Cuando los paraguayos decimos "nderakore", sepan que esta es la exacta representación gráfica de la palabra: pic.twitter.com/Ic1Pz5NIpH— Meli🍉🇵🇾 (@melo_cotton_) June 10, 2026
Viernes, Feriado y debuta Paraguay a las 22 horas.— Don Pedro (@DonPepe1902) June 10, 2026
Los dueños de las Bodegas: pic.twitter.com/G8nScnJ66y