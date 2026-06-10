Los memes tras la sesión de fotos de Paraguay

La Selección Paraguaya de Fútbol se prepara para lo que será su novena participación mundialista y los días previos, cargados de emotividad y ansiedad, también da paso para un poco de humor.

Es que este martes, la Albirroja cumplió con un paso de la FIFA, que corresponde a una sesión de fotos oficial, así como a la grabación de todo material a ser utilizado durante las transmisiones de fútbol.

Sin embargo, mucho del material que comenzó a recorrer en las redes fue tomado de diferentes formas. Mientras el público femenino ponderaba la cuestión física de los albirrojos, los demás se volcaron al lado del humor con cantidad de comentarios graciosos y memes.

Como le miro al microondas esperando que llegue a 0:01 pic.twitter.com/iuFw89ulRx — chrisn't (@jsosars) June 10, 2026

Same vibes ✨ pic.twitter.com/Q6K4cyflfS — Dua Lipa Guaraní (@Dua_aborigen) June 10, 2026

- El del uber: Mucha fiesta joven ?



- Yo atrás: pic.twitter.com/zTAQd7w4SX — Maxi Garcia (@maxi6arcia) June 10, 2026

Con todo respeto, hauselaja pic.twitter.com/RmM6vDabQY — fio miggy 🇵🇾 (@nbaepiokoa) June 9, 2026

Nacido para decir Añohaseo

Obligado a decir Mba'eichapa pic.twitter.com/PN8U5MHYnv — rosse 🇵🇾 (@ssnoopdan) June 10, 2026

perdonenles es la primera vez que van🥹 no saben que hacer kk https://t.co/gKL3Z3smVI — ⊬Fernet 🇵🇾 (@fearlessxpilot) June 9, 2026

Mi mamá llamándome para que sus amigas vean que ya estoy grande

*Yo: pic.twitter.com/qfqJ5HMvRB — Manu (@magocerrista) June 10, 2026

El chófer: no tengo sencillo para tu vuelto amigo

*Yo en la parte de atrás del Bolt: pic.twitter.com/6NEmFKnW49 — Manu (@magocerrista) June 10, 2026

Como me mira el hdp de mi compañero cuando paso en frente de la clase a exponer: pic.twitter.com/ZhGhAIriHL — Alan Genez (@genez_alan) June 10, 2026

*la profesora explicando el tema más importante del año*



- los kapes en el fondo fingiendo demencia: pic.twitter.com/ptpPXmjtIM — Maxi Garcia (@maxi6arcia) June 10, 2026

Intentando adivinar si el lomitero ya está preparando mi pedido pic.twitter.com/MwhRyYXTyj — chrisn't (@jsosars) June 10, 2026

Mirando el menú del McDonald's (siempre pido lo mismo) pic.twitter.com/vcxiYc8f3Y — chrisn't (@jsosars) June 10, 2026

Sabés que Wisin iba a sacar un temazo cuando la portada del álbum se veía así pic.twitter.com/e86d7lOSXq — Meli🍉🇵🇾 (@melo_cotton_) June 10, 2026

Los mejores memes hasta ahora de la Media Day de la @Albirroja 😂😂😂😂😂😂😂

VAMOS PARAGUAY CARAJO pic.twitter.com/Tv3v5MFEwM — 𓆩 Bernaissj 𓆪 #12 (@El_Bernxis) June 10, 2026

Los jugadores de la albirroja: nde mira somos tendencia seguro la sesion de fotos hoy todo aura kp🤪



Ellos al entrar a twitter y ver como hicimos 1811 memes de sus poses: pic.twitter.com/CRbOjB8Rjt — Meli🍉🇵🇾 (@melo_cotton_) June 10, 2026

"Los hombres tienen masculinidad frágil "



Los kps posando en las fotos: pic.twitter.com/DnETJQDOsB — Pollismo (@PollismoPostin) June 10, 2026

Que jugador de la selección sos según tu mes de nacimiento? (Versión sesión de fotos FIFA) pic.twitter.com/6tnbmw7fCz — mufony mundialista🇵🇾 (@Mufony_) June 10, 2026

Cuando los paraguayos decimos "nderakore", sepan que esta es la exacta representación gráfica de la palabra: pic.twitter.com/Ic1Pz5NIpH — Meli🍉🇵🇾 (@melo_cotton_) June 10, 2026