10 jun. 2026
Copa del Mundo

Los memes tras la sesión de fotos de Paraguay

La selección paraguaya tuvo este martes su “Media Day” organizado por la FIFA y el resultado de la sesión de fotos dio lugar a una tremenda cantidad de memes.

Junio 10, 2026 09:20 a. m. • 
Por Redacción D10
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Las redes aprovecharon las poses de los albirrojos para dar rienda a la creatividad.

La Selección Paraguaya de Fútbol se prepara para lo que será su novena participación mundialista y los días previos, cargados de emotividad y ansiedad, también da paso para un poco de humor.

Es que este martes, la Albirroja cumplió con un paso de la FIFA, que corresponde a una sesión de fotos oficial, así como a la grabación de todo material a ser utilizado durante las transmisiones de fútbol.

Sin embargo, mucho del material que comenzó a recorrer en las redes fue tomado de diferentes formas. Mientras el público femenino ponderaba la cuestión física de los albirrojos, los demás se volcaron al lado del humor con cantidad de comentarios graciosos y memes.

Mundial FIFA 2026 Fútbol Internacional Paraguay
Redacción D10
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