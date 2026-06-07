07 jun. 2026
Selección Paraguaya

Omar Alderete invita a soñar

Omar Alderete, defensor de la Selección Paraguaya, reconoció que sueñan a lo grande con la Copa del Mundo.

Junio 07, 2026 03:13 p. m. • 
Por Redacción D10
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Omar Alderete, zaguero central de la Selección Paraguaya.

Omar Alderete, otro de los defensores de la Selección Paraguaya, habló brevemente con los medios durante su arribo a Estados Unidos, una de las sedes de la Copa del Mundo 2026.

La primera apreciación de Alderete en charla con los medios fue sobre la felicidad de estar en Estados Unidos. “Contentos de estar acá y motivados de cara al primer partido”, sintetizó.

Sobre lo que fue la despedida, Alderete tuvo el mismo pensamiento que Gustavo Gómez. “Fue impresionante, nunca había visto algo así”, reconoció. “Lo único que podemos hacer es dejar el alma en cada partido y que la gente se sienta identificada con nosotros”, añadió.

Por último se refirió al objetivo que se trazaron como grupo. “Hay que empezar por soñar, tenemos un gran plantel, un gran entrenador y un gran staff”, cerró.

Paraguay debuta ante Estados Unidos el viernes 12 de junio a las 22:00. En la segunda fecha medirá a Turquía el sábado 20 de junio a las 00:00 y cerrará la fase de grupos ante Australia el jueves 25 de junio a las 23:00.

Omar Alderete Selección Paraguaya Albirroja
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