07 jun. 2026
Selección Paraguaya

Kaku Romero divide corazones en la familia

Alejandro Romero Gamarra, quien será mundialista con Paraguay, definirá su futuro luego de la competencia.

Junio 07, 2026 04:20 p. m. • 
Por Redacción D10
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Alejandro Kaku Romero definirá su futuro luego del Mundial.

En nuestro país se mencionan que los interesados son Olimpia y Cerro Porteño, una versión periodística que divide corazones en la familia, según Lourdes, uno de los 12 hermanos del albirrojo.

“Él quiere jugar en Paraguay, pero no se dio todavía. Nos encantaría también, estaría más cerca de nosotros, nos gustaría”, manifestó.

Dijo que en un momento dado ya le hablaron de la posibilidad, pero no hay nada concreto. “Mi corazoncito es de Olimpia, pero en la familia tenemos muchos cerristas, y también de Guaireña. Pero nosotros vamos a estar como familia en donde se va, lo que él decida va a estar bien”, agregó. Enfatizó que por el momento la mente de Kaku está enfocada en el Mundial.

“Él está 200 por ciento con la Selección, no tiene cabeza para pensar en donde se irá”, refirió su hermana, quien será uno de los 38 familiares que alentarán a Kaku en EEUU.

ATREVIDO. Sobre el penal que definió picando ante el portero de Nicaragua, Lourdes se quedó un poco sorprendida. “Fue un poco atrevido patear así, estaba seguro que lo iba a hacer. Se lo merece todo lo que está pasando”, comentó.

El delantero paraguayo dedicó el tanto a su padre, quien falleció el pasado 26 de marzo por lo que Romero no pudo jugar los amistosos contra Grecia y Marruecos.

Por otra parte, Gustavo Alfaro también resaltó la prestancia del albirrojo. “Bien entendido, Kaku es un soldadito de la causa. Él está siempre”, elogió el seleccionador.

Kaku Romero Albirroja Selección Paraguaya
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