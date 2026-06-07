La Albirroja parte con toda la ilusión

La Selección Paraguaya acaba de emprender viaje con destino a los Estados Unidos, sede donde disputará la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

Luego de casi 3 horas de retraso, el avión que lleva a nuestros guerreros emprendió vuelo con destino a Estados Unidos siendo las 1:04 de este domingo 7 de junio.

El vuelo estuvo programado para las 22:00 perp un largo retraso hizo que se genere esta larga espera para que el viaje finalmente se concrete.

La Albirroja retorna a la Copa del Mundo luego de largos 16 años de espera. La última vez que Paraguay asistió a la máxima cita futbolística fue en Sudáfrica 2010 donde logró su mejor participación, los cuartos de final.

Paraguay debuta ante Estados Unidos el viernes 12 de junio a las 22:00. En la segunda fecha medirá a Turquía el sábado 20 de junio a las 00:00 y cerrará la fase de grupos ante Australia el jueves 25 de junio a las 23:00.