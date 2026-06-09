Antony Silva: “Regresamos al primer plano mundial”

El exguardameta de la Abirroja, Antony Silva, destacó la enorme importancia del regreso de la Albirroja a una Copa del Mundo, resaltando el impacto que tendrá tanto para los futbolistas como para el crecimiento del fútbol nacional.

En conversación con el programa Fútbol a lo Grande, el exguardameta afirmó que la clasificación vuelve a colocar a Paraguay en el escenario más importante del fútbol internacional. “Regresamos al primer plano mundial”, expresó Silva, quien consideró que la presencia de la Albirroja en la máxima cita del fútbol permitirá que los jugadores paraguayos vuelvan a estar bajo la mirada de clubes, dirigentes y aficionados de todo el planeta.

Para el exarquero, la participación mundialista representa una oportunidad invaluable para que el talento nacional gane mayor visibilidad y continúe abriendo puertas en las principales ligas del mundo.

Además, Antony Silva se refirió al estreno de Paraguay en la competencia, donde enfrentará a Estados Unidos en un duelo que anticipa como uno de los más atractivos de la fase inicial. “El partido será intenso y entretenido”, vaticinó el exseleccionado nacional, convencido de que ambos equipos buscarán imponer condiciones desde el primer minuto.

Silva también enfatizó la relevancia de comenzar el torneo con un resultado positivo, considerando que los puntos en el debut pueden ser determinantes para las aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Para Antony sumar en el primer compromiso será fundamental para encaminar la clasificación y afrontar con mayor confianza los encuentros posteriores.

Con la experiencia de haber defendido durante años el arco paraguayo en competiciones internacionales, Antony Silva valoró el momento que atraviesa la selección y celebró que Paraguay vuelva a formar parte de la élite del fútbol mundial tras varios años de ausencia.