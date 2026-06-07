Gustavo Gómez, optimista con Paraguay en la Copa del Mundo

La Selección Paraguaya llegó a Estados Unidos para disputar la Copa del Mundo 2026 y uno de los primeros en tomar la palabra fue el capitán Gustavo Gómez que anunció que buscarán hacer historia.

Consultado sobre cómo llegan para el estreno del viernes 12 de junio a las 22:00 ante el local Estados Unidos, Gómez fue claro. “Estamos trabajando de la mejor manera con varios movimientos en el campo. Creo que vamos a llegar bien al debut”, comenzó diciendo.

Acerca de lo que se vivió en el país con la despedida que preparó la afición, el capitán tuvo palabras de agradecimiento. “Tuvimos momentos muy buenos, los últimos días en Paraguay fueron muy buenos”, indicó. “Desde que confirmamos la clasificación se estuvo viviendo momentos muy lindos en nuestro país”, añadió.

Sobre los objetivos de Paraguay en el Mundial, Gustavo Gómez dejó en claro la postura general del grupo. “Venimos con una ilusión de hacer una buena Copa del Mundo. Esa es la idea del grupo, de dejar a Paraguay lo más alto que se pueda”, aseguró.

Por último se refirió al grupo que integra la Albirroja en el Mundial. “Un grupo parejo, difícil, pero haremos todo para clasificar”, sentenció.

Paraguay debuta ante Estados Unidos el viernes 12 de junio a las 22:00. En la segunda fecha medirá a Turquía el sábado 20 de junio a las 00:00 y cerrará la fase de grupos ante Australia el jueves 25 de junio a las 23:00.