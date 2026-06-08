Gustavo Alfaro: “Tenemos ilusiones muy fuertes”

Paraguay está a pocos días de su debut en la Copa del Mundo tras estar ausentes en tres ediciones seguidas. “Sabemos que tenemos desafíos muy importúnate por delante, que tenemos complejidades desde el punto de vista futbolístico, pero que tenemos ilusiones muy fuertes para tratar de hacer el buen mundial que Paraguay espera y que nosotros también esperamos hacer”, aseveró.

“Mucho amor, mucha transferencia de sentimiento geniudo. El país se ha relacionado de manera muy fuerte con la selección, se ha identificado mucho”, indicó con relación al cariño que le ha brindado en los últimos tiempo la afición guaraní.

🇵🇾 ¡PARAGUAY SE PREPARA EN ESTADOS UNIDOS!



El análisis del profesor Gustavo Alfaro y el capitán, Gustavo Gómez. El sueño albirrojo ya está en marcha. #FIFAWorldCup | #ESPNMundial 🏆 pic.twitter.com/WGPeJoC6gu — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) June 8, 2026

“Para nosotros es una emoción muy linda, para todo el país. Después de 16 años esperando esta chance, esta posibilidad, tener esta linda oportunidad de venir a jugar una Copa del Mundo de nuevo y debutar contra uno de los anfitriones es algo muy lindo. Nos genera una expectativa muy linda”, acotó en charla con ESPN.

Paraguay arrancará este camino mundialista contra Estados Unidos el 12 de junio a las 22:00, en juego correspondiente al Grupo D.