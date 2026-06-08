08 jun. 2026
Selección Paraguaya

Gustavo Alfaro: “Tenemos ilusiones muy fuertes”

El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, señaló que tienen “ilusiones muy fuertes” en esta Copa del Mundo.

Junio 08, 2026 11:45 a. m. • 
Por Redacción D10
Gustavo Alfaro

Gustavo Alfaro, seleccionador de la Albirroja.

Foto: Gentileza - Albirroja

Paraguay está a pocos días de su debut en la Copa del Mundo tras estar ausentes en tres ediciones seguidas. “Sabemos que tenemos desafíos muy importúnate por delante, que tenemos complejidades desde el punto de vista futbolístico, pero que tenemos ilusiones muy fuertes para tratar de hacer el buen mundial que Paraguay espera y que nosotros también esperamos hacer”, aseveró.

Mucho amor, mucha transferencia de sentimiento geniudo. El país se ha relacionado de manera muy fuerte con la selección, se ha identificado mucho”, indicó con relación al cariño que le ha brindado en los últimos tiempo la afición guaraní.

Para nosotros es una emoción muy linda, para todo el país. Después de 16 años esperando esta chance, esta posibilidad, tener esta linda oportunidad de venir a jugar una Copa del Mundo de nuevo y debutar contra uno de los anfitriones es algo muy lindo. Nos genera una expectativa muy linda”, acotó en charla con ESPN.

Paraguay arrancará este camino mundialista contra Estados Unidos el 12 de junio a las 22:00, en juego correspondiente al Grupo D.

Mundial FIFA 2026 Selección Paraguaya Gustavo Alfaro Paraguay
Redacción D10
Más contenido de esta sección
SaveClip.App_719524166_18606505525009596_4989243924282963640_n.jpg
Selección Paraguaya
La Albirroja ya está en Estados Unidos
Luego de largas horas de viaje, la delegación de la Selección Paraguaya aterrizó en suelo estadounidense para hacer historia en la Copa del Mundo 2026.
Junio 07, 2026 01:24 p. m.
 · 
Redacción D10
20260606_221250.jpg
Selección Paraguaya
La Albirroja parte con toda la ilusión
La Selección Paraguaya de Fútbol al fin emprendió viaje con destino a Estados Unidos para disputar la Copa del Mundo, cita a la cual regresa luego de 16 largos años de espera.
Junio 07, 2026 01:04 a. m.
 · 
Redacción D10
20260606_233033.jpg
Selección Paraguaya
Retraso importante en el vuelo de la Albirroja
La delegación Albirroja aún no pudo partir con destino a Estados Unidos para la Copa del Mundo.
Junio 06, 2026 11:31 p. m.
 · 
Redacción D10
Julio Enciso 2.JPG
Selección Paraguaya
Julio Enciso: “Lo guardaré en mi memoria”
Julio Enciso publicó un material audivosual con este mensaje: “Momento que se va a quedar guardado en la memoria”.
Junio 06, 2026 09:04 p. m.
 · 
Redacción D10
Gustavo alfaro
Selección Paraguaya
Emotivo mensaje de Gustavo Alfaro antes del viaje
Gustavo Alfaro, técnico de la Selección Paraguaya, publicó un emotivo texto antes de emprender viaje con destino a Estados Unidos para hacer historia en la Copa del Mundo.
Junio 06, 2026 08:40 p. m.
 · 
Redacción D10
IMG-20260606-WA0143.jpg
Selección Paraguaya
Gran ambiente para despedir a la Albirroja
En las inmediaciones del aeropuerto Silvio Pettirossi ya se vive una gran fiesta para despedir a la Selección Paraguaya que en horas más viajará para disputar la Copa del Mundo.
Junio 06, 2026 07:57 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más