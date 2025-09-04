04 sept. 2025
¡Paraguay ya está en el Defensores!

La Albirroja ya se encuentra en su templo: el estadio Defensores del Chaco. Durante el recorrido, desde Ypané a Asunción, miles de aficionados salieron a darle su apoyo a la querida Selección que acaricia su boleto a la Copa del Mundo.

Miguel almirón.jpg

Miguel Almirón, una de las estrellas de la Selección Paraguaya.

@Albirroja

Con el aliento de todo un país, el bus que traslada a la querida Albirroja llegó al estadio Defensores del Chaco tras casi dos horas de viaje, donde recibirá a Ecuador, por la 17ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Durante el trayecto, con camisetas albirrojas puestas, banderas tricolores, bocinazos y bombas, miles de aficionados demostraron su apoyo a este grupo de jugadores que está cerca de conseguir la clasificación a una Copa del Mundo luego de largos 16 años de espera.

Como se esperaba, su paso por el Mercado N° 4 fue la parte más emotiva del camino. El choque con Ecuador arrancará a las 20:30.

Miguel Almirón Selección Paraguaya Albirroja
