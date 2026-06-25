25 jun. 2026
Selección Paraguaya

Paraguay y una noche para hacer historia

La Albirroja se enfrenta a Australia buscando conseguir el boleto a los dieciseisavos de final. El equipo de Gustavo Alfaro necesita el triunfo para quedarse con el segundo puesto del Grupo D.

Junio 25, 2026 08:55 a. m. • 
Por Redacción D10
Turquía Paraguay

Matías Galarza anotó ante Turquía para la alegría paraguaya.

Foto: AFP

La Albirroja se medirá este jueves a Australia en Santa Clara, desde las 23:00, en la tercera y última fecha del Grupo D del Mundial con la misión de conseguir un triunfo que le permita dar el salto a los dieciseisavos de final.

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro apelará a su espíritu de lucha, la famosa garra guaraní, revalidada en el juego contra Turquía, al que venció por mínima diferencia y jugando en inferioridad numérica todo el complemento.

escenario. La Selección Paraguaya, tercera con 3 unidades en sus alforjas, tendrá que ganar a los Socceroos, segundos con las mismas unidades pero con mejor diferencia de goles, si no quiere echar mano de la calculadora y depender de otros resultados para avanzar como uno de los mejores ocho terceros.

Una victoria, que sería la primera de manera oficial en el historial repleto de amistoso, garantizará la segunda plaza. Además, se evitará a selecciones más poderosas al establecer un choque más terrenal ante el escolta del Grupo G, que comparten Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Para hacer retumbar el grito paraguayo en el Levi’s Stadium de California, y a lo largo del suelo guaraní, Alfaro apuesta por todo el potencial.

Paraguay Australia

Mundial FIFA 2026 Paraguay Albirroja Australia Selección Paraguaya
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