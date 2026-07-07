07 jul. 2026
Copa del Mundo

Colombia se va de la Copa de manera invicta

Colombia se despidió del Mundial 2026 de la manera más cruel. Tras igualar sin goles con Suiza durante los 120 minutos, la selección cafetera quedó eliminada en una dramática definición por penales, convirtiéndose en la quinta representante de Conmebol en abandonar la competencia.

Julio 07, 2026 08:10 p. m. • 
Por Redacción D10
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Se despide. La selección de Colombia se despide de manera invita del Mundial 2026, tres victorias y dos empates.

Foto: Conmebol.com

Suiza acabó este martes con el sueño mundialista de Colombia tras imponerse 4-3 en una dramática tanda de penaltis, para sellar su clasificación a los cuartos de final del torneo en los que jugará contra Argentina, tras un empate 0-0 en el tiempo reglamentario y en el alargue.

Un disparo de Rubén Vargas que no pudo atajar Camilo Vargas puso punto y final a la travesía de los cafeteros por la Copa del Mundo.

La selección colombiana impuso condiciones en la primera mitad mediante una presión alta y el control del balón, neutralizando a una Suiza que solo encontró vías de escape por los laterales.

Pese al dominio cafetero, el encuentro mantuvo una alta intensidad con aproximaciones de peligro en ambas áreas.

Los de Néstor Lorenzo dispusieron de más ocasiones a puerta, la más clara en el minuto 21 con un disparo desde dentro del área de Gustavo Puerta que logró atajar el portero.

Por su parte, los europeos hicieron temblar los cimientos del Estadio de Vancouver, abarrotado de colombianos, en el minuto 30, con un remate de Fabian Rieder que exigió una notable reacción del guardameta Camilo Vargas para mantener el cero.

Suiza pareció despertar en la segunda parte con Reider de nuevo amenazando con un disparo a balón parado que casi aventaja a los europeos en el marcador en los primeros compases.

Pero Colombia rápidamente volvió a ejercer presión en el campo rival, con un Suárez que protagonizó una gran acción individual al robar un balón en salida rival. Sin embargo, careció de puntería en la definición frente al arco.

El factor logístico apenas hizo mella en el conjunto cafetero. A pesar de afrontar un ajustado tiempo de preparación y de ser el único equipo obligado a trasladarse por los tres países del certamen, las posibles desventajas competitivas quedaron en un segundo plano tras su desempeño.

Insistió con fuerza Suárez tras la ovacionada marcha de James Rodríguez del césped, aguantando la presión de la pelota en la parte superior del terreno y generando las oportunidades más peligrosas de los cafeteros.

Suiza apretó las tuercas de la ofensiva colombiana mediante un remate de Dan Ndoye que, justo antes de abandonar el campo en los últimos compases, pasó lamiendo el arco.

La prórroga no hizo más que confirmar lo igualado del partido.

Un cabezazo en el minuto 98 de Lucumí tras un córner pudo haber servido de salvavidas para Colombia de no haber terminado en el travesaño. Zeki Amdouni contestó con un fuerte disparo a bocajarro que atajó Vargas con éxito.

A los cafeteros les empezó a pesar el cansancio, aunque siguieron ejerciendo presión en las líneas de arriba. Daniel Muñoz controló con el pecho una pelota que fue a parar por arriba del portero, siendo esta de las últimas posibilidades que disfrutó Colombia para evitar los penaltis que sentenciaron su eliminación.

Con la victoria, Suiza se medirá en cuartos de final ante Argentina, una de las grandes candidatas al título y la única selección de Conmebol que queda con vida en el torneo.

- Ficha técnica:

0. Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria (m.86, Silvan Widmer), Niko Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez (m.71, Miro Muheim); Remo Freuler y Granit Xhaka; Fabian Reider (m.103, Zeki Amdouni), Ardon Jashari (min.46, Djibril Sow); Breel Embolo (m.86, Cédric Itten); Dan Ndoye (m.91, Rubén Vargas).

Entrenador: Murat Yakin (Suiza)

0. Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davison Sánchez, Jhon Lucumí (m.119, Yerry Mina), Johan Mojica; Jefferson Lerma (m.82, Richard Ríos), Gustavo Puerta, Jhon Arias (m.66, Jaminton Campaz); Luis Díaz, James Rodríguez (m.66, Juan Fernando Quintero), Luis Suárez (m.82, Cucho Hernández).

Entrenador: Néstor Lorenzo (Argentina)

Penaltis: 0-1: Quintero, gol. 1-1: Xhaka, gol. 1-1: Davinson Sánchez, falla. 2-1: Zeki Amdouni, gol. 2-2: Jámilton Campaz, gol. 2-2: Manuel Akanji, fuera. 2-2: Cucho Hernández, para Kobel. 3-2: Cédeic Itten, gol. 3-3: Luis Díaz, gol. 4-3: Vargas, gol.

Árbitro: Iván Barton (El Salvador). Amonestó a Grant Xhaka, Denis Zakaria, y Miro Muheim, de Suiza; a Luis Suárez y Davinson Sánchez, de Colombia.

Incidencias: partido de octavos de final del Mundial 2026 disputado en el estadio BC Place de Vancouver ante unos 52.497 espectadores (lleno). EFE

Mundial FIFA 2026 Colombia Suiza
Redacción D10
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