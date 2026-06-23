Paraguay y la Albirroja, en una vorágine mundial

El último capítulo de la vorágine en la que han quedado envueltos los guaraníes tras su regreso a la Copa del Mundo después de 16 años lo escribió el periodista paraguayo Jorge ‘Chipi’ Vera, durante la transmisión radial del partido que Paraguay le ganó a Turquía por 0-1 en la segunda fecha del grupo D del Mundial.

En ese encuentro, Almirón se convirtió en el primer jugador expulsado por cubrirse la boca mientras se dirigía a un rival -una medida que la FIFA instauró después de la polémica de presunto racismo entre el argentino Gianluca Prestianni y el brasileño Vinicius Junior-, lo que generó airadas críticas de Vera al árbitro del partido, el salvadoreño Iván Barton, y al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

"¡Ladrón, ladrón, ladrón! ¡Barton, ladrón! ¡Mataron el fútbol, FIFA, mataste el fútbol! ¡Infantino, sos el responsable de esto!”, soltó Vera en un arrebato que le costó muy caro: el organismo rector del fútbol le revocó su acreditación para cubrir el Mundial.

La medida de la FIFA generó una oleada de solidaridad local hacia el comunicador, quien en un video que difundió en sus redes sociales ofreció disculpas y calificó sus palabras como un “exabrupto” propio de la emoción al sentir, según explicó, que la selección de Paraguay estaba siendo perjudicada por la decisión de Barton.

Miguel Almirón fue expulsado por taparse la boca para dirigirse a un rival. Foto: AFP

“Lo que dije estuvo mal y me corresponde asumirlo”, dijo Vera en el material, en el que aparece visiblemente afectado. “No fui un buen ejemplo durante esos segundos”, agregó.

Pero el exguardameta paraguayo José Luis Chilavert, al igual que miles de ciudadanos del país suramericano, se pusieron de lado del comunicador.

“Querido ‘Chipi’ Vera, mi solidaridad contigo, eres un gran profesional”, apuntó Chilavert en X, al tiempo que señaló a la FIFA y a la Conmebol de avalar “reglas amaneradas que desnaturalizan el fútbol”, en relación a la medida que prohíbe taparse la boca al hablar con un rival.

Chilavert mostró su apoyo al periodista paraguayo.

El fútbol, “un deporte nuevo”

Pese a las críticas generalizadas contra Barton en Paraguay, el juez salvadoreño solo estaba aplicando el reglamento, lo que parece haber tomado por sorpresa a los futbolistas de la Albirroja.

Porque en ese mismo partido, un saque de puerta a favor de la Albirroja se transformó en tiro de esquina para los turcos después de que el portero Iván Gill se demorara en poner el balón en juego.

Lo mismo pasó con una reposición desde la banda que Paraguay demoró en hacer efectiva y pasó a manos de Turquía.

Además, Almirón fue amonestado con tarjeta amarilla después de simular una falta en el debut ante Estados Unidos bajo el protocolo ‘identidad errada’, que permite al árbitro, con el apoyo del VAR, corregir una sanción disciplinaria.

Este protocolo comenzó a aplicarse desde esta Copa del Mundo.

Gustavo Alfaro, técnico de la Selección Paraguaya.

“Me cuesta jugar este deporte, este deporte nuevo, porque estamos jugando un deporte nuevo”, confesó el seleccionador paraguayo, Gustavo Alfaro, tras el partido.

A pesar de la confusión, Paraguay y sus futbolistas siguen aferrados a la ilusión después del épico triunfo ante los turcos, un duelo que la Albirroja jugó en inferioridad numérica toda la segunda mitad e hizo olvidar el amargo debut con goleada 4-1 ante Estados Unidos.

La nueva alcabala para los guaraníes es Australia, un duro y físico equipo al que Paraguay no ha podido ganar en cinco juegos, todos amistosos, y al que se enfrentará este jueves en Santa Clara.