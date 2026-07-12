“Conocemos nuestra realidad, pero seguiremos peleando”

“Fueron partidos muy intensos contra Libertad. Seguimos con la base que terminó el Apertura, donde logramos sacar 7 de 9 puntos posibles”, expresó el entrenador en conversación con Fútbol a lo Grande. El Guma y el Santo disputaron tres partidos. Una victoria repollera de 1-0 y dos empates (0-0 y 1-1).

Duarte dejó en claro que el objetivo será competir en cada jornada. “Conocemos nuestra realidad, pero igualmente seguiremos peleando”, finalizó.

