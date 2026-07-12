“Conocemos nuestra realidad, pero seguiremos peleando”
El DT de San Lorenzo, Troadio Duarte, valoró el trabajo realizado por su plantel durante la pretemporada, luego del amistoso disputado frente a Libertad, y aseguró que el equipo llega con buenas sensaciones de cara al inicio del Clausura.
“Fueron partidos muy intensos contra Libertad. Seguimos con la base que terminó el Apertura, donde logramos sacar 7 de 9 puntos posibles”, expresó el entrenador en conversación con Fútbol a lo Grande. El Guma y el Santo disputaron tres partidos. Una victoria repollera de 1-0 y dos empates (0-0 y 1-1).
Duarte dejó en claro que el objetivo será competir en cada jornada. “Conocemos nuestra realidad, pero igualmente seguiremos peleando”, finalizó.