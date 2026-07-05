Paraguay, sin amonestados después del “juego sucio”

Paraguay cayó ante Francia con el solitario gol de penal convertido por Kylian Mbappé en un duelo de octavos de final que varios señalaron de “juego sucio” por la propuesta defensiva de la Albirroja. Curiosamente, ningún futbolista guaraní terminó con la cartulina amarilla.

La última vez que la Selección Paraguaya se marchó de la cancha sin amonestados en un evento así fue en la Copa del Mundo de 1998, frente a Nigeria. En aquella ocasión, la Albirroja venció al seleccionado africano por 3-1 y avanzó a los octavos de final del Mundial.

El sábado, en Filadelfia, Paraguay resistió hasta donde pudo contra Francia con una propuesta de juego defensivo y un desgaste físico descomunal por parte de los jugadores, pero todo dentro de lo permitido por el juez uzbeko, Ilgiz Tantashev.

Extrañamente, los castigados en ese “juego sucio” fueron tres futbolistas de Francia: Bradley Barcola, Michael Olise y Manu Koné.