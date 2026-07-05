05 jul. 2026
Selección Paraguaya

Paraguay, sin amonestados después del “juego sucio”

En el Francia-Paraguay del sábado, los únicos que fueron amonestados fueron los europeos. Ningún jugador de la Albirroja recibió la tarjeta amarilla durante el encuentro que varios lo calificaron de “juego sucio”.

Julio 05, 2026 09:56 a. m. • 
Por Redacción D10
paraguay francia

Michael Olise (i) recibe la tarjeta amarilla.

Foto: AFP

Paraguay cayó ante Francia con el solitario gol de penal convertido por Kylian Mbappé en un duelo de octavos de final que varios señalaron de “juego sucio” por la propuesta defensiva de la Albirroja. Curiosamente, ningún futbolista guaraní terminó con la cartulina amarilla.

La última vez que la Selección Paraguaya se marchó de la cancha sin amonestados en un evento así fue en la Copa del Mundo de 1998, frente a Nigeria. En aquella ocasión, la Albirroja venció al seleccionado africano por 3-1 y avanzó a los octavos de final del Mundial.

El sábado, en Filadelfia, Paraguay resistió hasta donde pudo contra Francia con una propuesta de juego defensivo y un desgaste físico descomunal por parte de los jugadores, pero todo dentro de lo permitido por el juez uzbeko, Ilgiz Tantashev.

Extrañamente, los castigados en ese “juego sucio” fueron tres futbolistas de Francia: Bradley Barcola, Michael Olise y Manu Koné.

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Redacción D10
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