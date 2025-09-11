11 sept. 2025
Paraguay: Misión cumplida

Los futbolistas albirrojos celebran la clasificación al Mundial del 2026, pero quieren más. Exteriorizaron su confianza en hacer una gran Copa del Mundo y llegar a instancias históricas.

Paraguay logró un triunfazo en Lima.

Con el pecho inflado de orgullo por el deber cumplido en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, los referentes de la Selección Paraguaya exteriorizaron su gran felicidad tras batir por 1-0 a Perú.

“Creo que se va a apreciar mucho más con el tiempo; sabemos que estamos haciendo un gran trabajo y hay que seguir así”, señaló Antonio Sanabria en zona mixta.

En esa misma línea se expresó Miguel Almirón, el futbolista que encontró su lugar y mostró su mejor versión con el DT Gustavo Alfaro.

“Tenemos que seguir mejorando; tenemos un gran grupo, grandes jugadores para poder ir a pelear el Mundial”, manifestó.

El 10 del equipo nacional sufrió grandes decepciones y muchas críticas en los procesos anteriores, pero hoy saborea de las mieles del éxito.

“Ya olvidamos esos malos momentos, estamos en uno muy bueno; tenemos que tratar de disfrutar. Los malos nos ayudaron mucho para estar fuertes ahora”, exteriorizó.

devoción. Gustavo Gómez volvió a confesar su amor por la Albirroja. “En la Selección se tiene que estar siempre, independientemente de cualquier resultado, por suerte el trabajo nos dio el premio de clasificar. Ahora poner en una caja, dejar en casa, en el lugar donde queramos y enfocarnos en lo que se viene”, cerró.

CIFRA. 16 años después la Selección Paraguaya volverá a jugar un Mundial, tras sus fracasos en tres procesos.

