07 ene. 2026
Olimpia

Boca Juniors vs. Olimpia, un amistoso estelar

Boca Juniors y Olimpia, dos gigantes del continente, chocarán el próximo 18 de enero en un partido amistoso.

Enero 07, 2026 10:30 p. m.
oliboca.jpg

Leandro Paredes y Richard Ortiz, capitanes de Boca Juniors y Olimpia respectivamente.

Uno hexacampeón de América, el otro tricampeón. Ambos campeones del mundo. Estamos hablando de Boca Juniors de Argentina y Olimpia de Paraguay, dos colosos del continente que medirán fuerzas en esta pretemporada apuntando a los desafíos que se vienen.

El Decano recibió una propuesta formal del equipo xeneize para jugar un amistoso el próximo 18 de enero. Ese mismo día Olimpia tenía programado jugar un duelo ante Juventud de las Piedras de Uruguay por el torneo de verano Serie Río de la Plata, por lo que el duelo ante los argentinos parecía poco probable.

Sin embargo, en las últimas horas de este miércoles Olimpia decidió aceptar finalmente el partido ante Boca, que será en el estadio Único de San Nicolás, un recinto deportivo ubicado en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, en el norte de la provincia de Buenos Aires, Argentina, desde las 21:00.

De esta forma, el equipo franjeado tendrá cuatro amistosos antes del comienzo del torneo Apertura: este jueves 8 de enero ante Sportivo San Lorenzo en la Villa; el 13 de enero ante Sportivo Trinidense; el 15 ante Colo Colo en Uruguay y el 18 ante Boca Juniors en Argentina.

El debut en el torneo Apertura 2026 del Franjeado será ante Guaraní, el sábado 24 o domingo 25 de enero, en el estadio Defensores del Chaco.

Olimpia Boca Juniors Amistoso
