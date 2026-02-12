12 feb. 2026
Selección Paraguaya

Las chicas de la Albirroja Sub 20 avanzan al hexagonal final

Paraguay empató sin goles ante Colombia en la última fecha de la fase de grupos y avanzó en la competencia que clasifica a cuatro equipos al Mundial de Polonia.

Febrero 12, 2026 08:02 p. m. • 
Por Redacción D10
Paraguay sub 20 femenino

Equipo paraguayo que consiguió un empate ante Colombia para avanzar.

Gentileza.

La Selección paraguaya Sub 20 se clasificó a la etapa del hexagonal final, en el Sudamericano femenino que se juega en Asunción, tras empatar sin goles ante el representativo de Colombia.

La Albirroja consiguió el empate que le permite seguir peleando por el título y uno de los cupos al Mundial de la categoría. Por la misma serie, Venezuela y Chile empataron 0-0. Previamente Paraguay venció a Chile 4-0, igualó con Uruguay 0-0 y cedió con Venezuela 0-2. Posiciones: Colombia 8 puntos, Venezuela 7, Paraguay 5 (clasificados), Uruguay 4 y Chile 2.

En el Grupo B, Brasil y Argentina, que juegan por el primer puesto en Villa Elisa, aseguraron su presencia en el hexagonal final y hoy definen el último cupo Perú vs. Ecuador en el Emiliano Ghezzi. Ambos compromisos arrancan a las 18:00.

La ronda del hexagonal final se cumple desde el lunes 16 de febrero al sábado 28 de febrero y los cuatro primeros ubicados clasificarán al Mundial juvenil que será en Polonia en septiembre.

Sudamericano Femenino Sub 20 Fútbol Femenino
Redacción D10
Más contenido de esta sección
GzPcEM9XwAAxpJU.jpeg
Selección Paraguaya
Maurício, refuerzo de la Selección Paraguaya
El brasileño, jugador del Palmeiras, se nacionalizó y está a disposición de la Selección Paraguaya.
Febrero 11, 2026 07:26 a. m.
 · 
Redacción D10
albirroja_62780928.jpg
Selección Paraguaya
Un ensayo de primer nivel será ante Marruecos en Francia
La APF cerró acuerdos para los amistosos de la absoluta a disputarse el 27 de marzo ante Grecia y el 31 frente a Marruecos. De los dos rivales, el más fuerte es indudablemente la escuadra africana, incluso está en la octava posición del ranking FIFA, solamente por debajo de España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal y Países Bajos.
Febrero 09, 2026 02:49 p. m.
 · 
Arturo Rubin
Diego Gómez Julio Enciso
Selección Paraguaya
Gustavo Alfaro: “La Selección está en buenas manos”
El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, elogió a Diego Gómez y Julio Enciso que andan destacándose en sus respectivos clubes.
Febrero 09, 2026 02:41 p. m.
 · 
Redacción D10
CLAUDIA MARTÍNEZ ALBIRROJA
Selección Paraguaya
Claudia Martínez: “Queremos ser campeonas”
La delantera resaltó la unión del grupo, que apunta alto en el Sudamericano Sub 20 que se juega en Asunción.
Febrero 05, 2026 02:27 p. m.
 · 
Redacción D10
Paraguay.jfif
Selección Paraguaya
Fechas confirmadas para los amistosos de Paraguay ante Marruecos y Grecia
La Albirroja afrontará la penúltima fecha FIFA en Europa a finales del mes de marzo.
Febrero 04, 2026 02:49 p. m.
 · 
Redacción D10
seleccion femenina
Selección Paraguaya
La Albirroja femenina debuta en el Sudamericano Sub 20
El estreno de la Selección Paraguaya Sub 20 femenina será en Villa Elisa ante Chile desde las 18:00 por la fecha 1 del torneo continental.
Febrero 03, 2026 04:30 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más