Las chicas de la Albirroja Sub 20 avanzan al hexagonal final

La Selección paraguaya Sub 20 se clasificó a la etapa del hexagonal final, en el Sudamericano femenino que se juega en Asunción, tras empatar sin goles ante el representativo de Colombia.

La Albirroja consiguió el empate que le permite seguir peleando por el título y uno de los cupos al Mundial de la categoría. Por la misma serie, Venezuela y Chile empataron 0-0. Previamente Paraguay venció a Chile 4-0, igualó con Uruguay 0-0 y cedió con Venezuela 0-2. Posiciones: Colombia 8 puntos, Venezuela 7, Paraguay 5 (clasificados), Uruguay 4 y Chile 2.

En el Grupo B, Brasil y Argentina, que juegan por el primer puesto en Villa Elisa, aseguraron su presencia en el hexagonal final y hoy definen el último cupo Perú vs. Ecuador en el Emiliano Ghezzi. Ambos compromisos arrancan a las 18:00.

La ronda del hexagonal final se cumple desde el lunes 16 de febrero al sábado 28 de febrero y los cuatro primeros ubicados clasificarán al Mundial juvenil que será en Polonia en septiembre.