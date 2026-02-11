Justo Villar: “Se formó un grupo muy fuerte”

La Selección Paraguaya de Fútbol que dirige Gustavo Alfaro va ultimando detalles para lo que será su regreso a una Copa del Mundo después de 16 años.

Las últimas dos pruebas exigentes se darán en marzo, el 27 ante Grecia (estadio y horario a confirmar) y el 31 ante Marruecos a las 20:00 hora local (15:00 de Paraguay), en el Estadio Bollaert-Delelis, ubicado en la ciudad de Lens, Francia.

Justo Villar, director deportivo de la Albirroja, charló este miércoles con Fútbol a lo Grande (1080 AM) y habló de todo un poco.

Sobre la confirmación del amistoso ante Marruecos, señaló: “Estamos contentos por poder conseguir jugar un partido con una selección que todo el mundo está mirando como una potencia”, indicó, mientras que sobre los trabajos a llevarse a cabo en junio, apuntó: “La idea es juntar a los jugadores, queremos aprovechar y reinaugurar nuestro Carde, las mejoras, el nuevo hotel, las canchas, estamos trabajando”.

GRUPO FUERTE

Villar valoró y destacó la fortaleza del plantel, asegurando que llegarán de la mejor manera para el inicio del Mundial.

“Este grupo que se formó en tiempo de crisis y hoy logra sacar la cabeza y posicionar nuevamente a la selección, es un grupo sólido, yo confío mucho. Ya se demostró que se puede, con el material que tenemos es posible hacer grandes cosas”, señaló.

CASO MATHÍAS VILLASANTI

Sobre el jugador del Gremio, que viene recuperándose de una dura lesión, apuntó que para finales de marzo ya estaría trabajando a la par de sus compañeros.

“Estamos esperanzados de que pueda estar bien porque es una de las piezas claves de la selección”, aseveró.

MAURÍCIO EL BRASILEÑO

También habló de Maurício Magalhães Prado, jugador brasileño del Palmeiras, de raíces paraguayas, quien fue oficialmente habilitado por la FIFA para jugar por la Selección Paraguaya de Fútbol.

“Es una decisión que lo tomó él, en un momento contactó con parte del equipo jurídico de la selección, se le fue guiando, hizo todos los trámites y hoy es elegible. Si Alfaro quiere convocarlo lo puede hacer”, sentenció.