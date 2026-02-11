Ya hay estadio y horario para el amistoso ante Marruecos

La Selección Paraguaya de fútbol dio a conocer este miércoles el estadio y horario del amistoso que jugará contra Marruecos el 31 de marzo próximo.

El encuentro se disputará el martes 31 de marzo, a las 20:00 hora local (15:00 de Paraguay), en el Estadio Bollaert-Delelis, ubicado en la ciudad de Lens, Francia.

Será el segundo amistoso de la fecha FIFA de marzo, ya que cuatro días antes, el 27, enfrentará a la selección de Grecia, en sede y horario por definir.

Amistoso confirmado 🆕✅



En su camino a la @fifaworldcup 🏆 2026, la #Albirroja ⚪🔴 enfrentará a Marruecos 🇲🇦 en la próxima fecha FIFA de marzo.



Los detalles: https://t.co/UxABYCOvmq#VamosParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/vO8mEDMefr — Selección Paraguaya (@Albirroja) February 11, 2026

Justo Villar, director deportivo de la Albirroja, en charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, comentó: “Ya está todo contra Marruecos y contra Grecia estamos ultimando detalles, la idea es que podamos anunciar los detalles en los próximos días”, comentó.

Serán las últimas dos pruebas exigentes de la Albirroja que dirige Gustavo Alfaro antes de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá que arrancará en junio.