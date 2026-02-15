Ameliano encadena su tercer triunfo al hilo y es escolta

Ameliano derrotó a 2 de Mayo en el cierre de la jornada sabatina correspondiente a la fecha 5 del torneo Apertura del fútbol paraguayo.

El equipo de Roberto Nanni se impuso por 3-0 con goles de Walter Rodríguez, Elvio Vera y Jorge Sanguina para encadenar su tercera victoria consecutiva en el certamen.

Sportivo Ameliano pasa a sumar 10 puntos y de momento se ubica como escolta del líder Olimpia que tiene 11. 2 de Mayo, que en la semana avanzó a la Fase 2 de la Libertadores, suma 2 puntos y es penúltimo en la tabla.

La próxima fecha, la sexta del torneo Apertura, Ameliano visitará a Nacional y 2 de Mayo recibirá a Recoleta.