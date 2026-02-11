Así juega Maurício, el posible gran refuerzo de la Albirroja para el Mundial

Cada vez falta menos para la gran cita en la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá que se disputará entre junio y julio próximo. A medida que transcurre el tiempo, la información mueve todo, como es el caso de Maurício que recientemente fue habilitado por la FIFA para jugar por la Selección Paraguaya.

El mediocampista ofensivo de 24 años, compañero de Gustavo Gómez y Ramón Sosa, nació en São Paulo, debutó profesionalmente en el Cruzeiro de Belo Horizonte, pasó al Internacional de Porto Alegre y desde el 2024 integra las filas del Verdão.

Así juega el futbolista que desde su llegada al Palmeiras disputó 80 duelos, marcó 16 goles y dio 12 asistencias.