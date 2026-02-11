11 feb. 2026
Selección Paraguaya

Así juega Maurício, el posible gran refuerzo de la Albirroja para el Mundial

VIDEO. Maurício Magalhães está habilitado para ser llamado a la Albirroja. Así juega el futbolista del Palmeiras.

Febrero 11, 2026 10:01 a. m. • 
Por Redacción D10
HA2CAYzacAAQsb6.jpeg

Maurício, nuevo elegible para jugar por Paraguay.

Cada vez falta menos para la gran cita en la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá que se disputará entre junio y julio próximo. A medida que transcurre el tiempo, la información mueve todo, como es el caso de Maurício que recientemente fue habilitado por la FIFA para jugar por la Selección Paraguaya.

El mediocampista ofensivo de 24 años, compañero de Gustavo Gómez y Ramón Sosa, nació en São Paulo, debutó profesionalmente en el Cruzeiro de Belo Horizonte, pasó al Internacional de Porto Alegre y desde el 2024 integra las filas del Verdão.

Así juega el futbolista que desde su llegada al Palmeiras disputó 80 duelos, marcó 16 goles y dio 12 asistencias.

Selección Paraguaya Copa Mundial Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Paraguay.jfif
Selección Paraguaya
Fechas confirmadas para los amistosos de Paraguay ante Marruecos y Grecia
La Albirroja afrontará la penúltima fecha FIFA en Europa a finales del mes de marzo.
Febrero 04, 2026 02:49 p. m.
 · 
Redacción D10
seleccion femenina
Selección Paraguaya
La Albirroja femenina debuta en el Sudamericano Sub 20
El estreno de la Selección Paraguaya Sub 20 femenina será en Villa Elisa ante Chile desde las 18:00 por la fecha 1 del torneo continental.
Febrero 03, 2026 04:30 p. m.
 · 
Redacción D10
alfaro bernay.jpg
Selección Paraguaya
“Mi intención es hacer base en Paraguay”
Gustavo Alfaro quiere entrenar unos días en Asunción ante los ojos de la afición.
Enero 25, 2026 08:28 a. m.
 · 
Redacción D10
Gustavo Alfaro Robert Harrison
Selección Paraguaya
“Quiere tener un acercamiento especial con los clubes”
Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, habló ayer con Urbana Sports (109.9FM) sobre la serie de visitas que está realizando el seleccionador nacional Gustavo Alfaro.
Enero 24, 2026 10:38 a. m.
 · 
Redacción D10
paraguay defensores_391646490_882864939866368_4109625669518088692_n_47311698.jpg
Selección Paraguaya
Paraguay no se despedirá de su afición
El presidente de la APF, Robert Harrison, confirmó que Paraguay no jugará amistosos en Asunción antes de ir rumbo al Mundial de América del Norte.
Enero 23, 2026 04:19 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-01-22 at 17.18.44.jpeg
Selección Paraguaya
La figura de talla mundial que posó con la Albirroja
Una figura de talla mundial publicó una foto en sus redes sociales luciendo una histórica camiseta de la Selección Paraguaya.
Enero 22, 2026 05:37 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más