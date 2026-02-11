11 feb. 2026
Selección Paraguaya

Maurício, refuerzo de la Selección Paraguaya

El brasileño, jugador del Palmeiras, se nacionalizó y está a disposición de la Selección Paraguaya.

Febrero 11, 2026 07:26 a. m. • 
Por Redacción D10
El nuevo albirrojo es compañero de Gómez y Sosa en Palmeiras.

Foto: @Palmeiras

Maurício Magalhães Prado, jugador brasileño de raíces paraguayas, fue oficialmente habilitado por la FIFA para jugar por la Selección Paraguaya de Fútbol. El futbolista del Palmeiras podría aparecer en el combo de marzo.

El mediocampista ya había hablado de la cuestión, en una nota en la que mencionaba que Gustavo Gómez le había bromeado con la posibilidad de jugar por la Albirroja. Sin embargo, al ser nacido en Brasil, soñaba con jugar en la Selección Absoluta.

Disputó el campeonato Pre Olímpico, Sub 23 con la Verdeamarela, pero el pasado 9 de febrero llegó la notificación de que la FIFA lo había “trasferido” de la Confederación Brasileña a la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Mauricio tiene 24 años, debutó en el Cruzeiro de Belo Horizonte, luego fue por el Internacional de Porto Alegre y desde la temporada 2024 pasó a filas del Palmeiras donde tiene como compañeros al histórico Gustavo Gómez y el delantero albirrojo Ramón Sosa.

El futbolista, en la presente temporada, lleva disputados 6 lances con el conjunto verde entre el Paulista y la Serie A, llegando a convertir 2 tantos en total.

Selección Paraguaya Mundial Fútbol Internacional
Redacción D10
