“Gastón Olveira me parece un muy buen arquero”

Gastón Olveira, arquero uruguayo de Olimpia, está en la etapa final de su proceso de naturalización para poder obtener la nacionalidad paraguaya para de esa forma dejar de ocupar cupo de extranjero en su club y poder soñar con una convocatoria a la Selección Paraguaya de Fútbol.

Justo Villar, director deportivo de la Albirroja, conversó este miércoles con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM y se refirió al caso de Olveira, destacando su calidad y asegurando que si así lo dispone Gustavo Alfaro, lo esperan con los brazos abiertos en el combinado nacional.

“Olveira me parece un muy buen arquero, tiene una regularidad importantísima, a pesar de haber sufrido lesiones o de haber estado parado, jugar en un arco muy grande como el de Olimpia no es fácil, se ganó el respeto de los rivales, la verdad que es un muy buen jugador”, indicó Villar.

Ante la consulta de si será convocado por Gustavo Alfaro, señaló: “No le cerramos la puerta a nadie”.

Si todo marcha bien y Olveira culmina con sus trámites de naturalización, podría ser citado en marzo para los amistosos ante Grecia y Marruecos en suelo europeo.