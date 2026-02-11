11 feb. 2026
Selección Paraguaya

“Gastón Olveira me parece un muy buen arquero”

Justo Villar, director deportivo de la Albirroja, habló maravillas de Gastón Olveira, arquero de Olimpia, y dejó en claro que la Selección “no le cierra las puertas” a nadie.

Febrero 11, 2026 12:10 p. m.
gdfg.jpg

Gastón Olveira, arquero de Olimpia.

Foto: Club Olimpia.

Gastón Olveira, arquero uruguayo de Olimpia, está en la etapa final de su proceso de naturalización para poder obtener la nacionalidad paraguaya para de esa forma dejar de ocupar cupo de extranjero en su club y poder soñar con una convocatoria a la Selección Paraguaya de Fútbol.

Justo Villar, director deportivo de la Albirroja, conversó este miércoles con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM y se refirió al caso de Olveira, destacando su calidad y asegurando que si así lo dispone Gustavo Alfaro, lo esperan con los brazos abiertos en el combinado nacional.

“Olveira me parece un muy buen arquero, tiene una regularidad importantísima, a pesar de haber sufrido lesiones o de haber estado parado, jugar en un arco muy grande como el de Olimpia no es fácil, se ganó el respeto de los rivales, la verdad que es un muy buen jugador”, indicó Villar.

Ante la consulta de si será convocado por Gustavo Alfaro, señaló: “No le cerramos la puerta a nadie”.

Si todo marcha bien y Olveira culmina con sus trámites de naturalización, podría ser citado en marzo para los amistosos ante Grecia y Marruecos en suelo europeo.

Gastón Olveira Albirroja Justo Villar
Más contenido de esta sección
Diego Gómez Julio Enciso
Selección Paraguaya
Gustavo Alfaro: “La Selección está en buenas manos”
El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, elogió a Diego Gómez y Julio Enciso que andan destacándose en sus respectivos clubes.
Febrero 09, 2026 02:41 p. m.
 · 
Redacción D10
CLAUDIA MARTÍNEZ ALBIRROJA
Selección Paraguaya
Claudia Martínez: “Queremos ser campeonas”
La delantera resaltó la unión del grupo, que apunta alto en el Sudamericano Sub 20 que se juega en Asunción.
Febrero 05, 2026 02:27 p. m.
 · 
Redacción D10
Paraguay.jfif
Selección Paraguaya
Fechas confirmadas para los amistosos de Paraguay ante Marruecos y Grecia
La Albirroja afrontará la penúltima fecha FIFA en Europa a finales del mes de marzo.
Febrero 04, 2026 02:49 p. m.
 · 
Redacción D10
seleccion femenina
Selección Paraguaya
La Albirroja femenina debuta en el Sudamericano Sub 20
El estreno de la Selección Paraguaya Sub 20 femenina será en Villa Elisa ante Chile desde las 18:00 por la fecha 1 del torneo continental.
Febrero 03, 2026 04:30 p. m.
 · 
Redacción D10
alfaro bernay.jpg
Selección Paraguaya
“Mi intención es hacer base en Paraguay”
Gustavo Alfaro quiere entrenar unos días en Asunción ante los ojos de la afición.
Enero 25, 2026 08:28 a. m.
 · 
Redacción D10
Gustavo Alfaro Robert Harrison
Selección Paraguaya
“Quiere tener un acercamiento especial con los clubes”
Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, habló ayer con Urbana Sports (109.9FM) sobre la serie de visitas que está realizando el seleccionador nacional Gustavo Alfaro.
Enero 24, 2026 10:38 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más