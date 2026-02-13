13 feb. 2026
Selección Paraguaya

Todo listo para los amistosos de Paraguay ante Grecia y Marruecos

La Selección Paraguaya de Fútbol dio a conocer la sede y el horario del encuentro amistoso frente a Grecia. Anteriormente ya dio detalles sobre el choque con Marruecos.

Febrero 13, 2026 11:30 a. m. • 
Por Redacción D10
Albirroja_61343669.jpg

Paraguay se preparará para el Mundial.

Este viernes, la Selección Paraguaya de Fútbol confirmó la sede y el horario del primer juego de preparación en 2026 de cara a la Copa del Mundo. La Albirroja chocará con Grecia el viernes 27 de marzo, a las 16:00, en Atenas. Solo queda por definir el estadio.

Posteriormente, Paraguay viajará a Francia para sostener su segundo amistoso, contra Marruecos, que se disputará el 31 de marzo en Lens, Francia, a las 15:00, en el estadio Bollaert-Delelis.

La Albirroja volverá a estar en una cita mundialista después de tres ediciones ausentes. Para esta Copa del Mundo, el cuadro dirigido por Gustavo Alfaro clasificó en la sexta posición en las Eliminatorias Sudamericanas.

Redacción D10
