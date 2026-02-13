Todo listo para los amistosos de Paraguay ante Grecia y Marruecos

Este viernes, la Selección Paraguaya de Fútbol confirmó la sede y el horario del primer juego de preparación en 2026 de cara a la Copa del Mundo. La Albirroja chocará con Grecia el viernes 27 de marzo, a las 16:00, en Atenas. Solo queda por definir el estadio.

Posteriormente, Paraguay viajará a Francia para sostener su segundo amistoso, contra Marruecos, que se disputará el 31 de marzo en Lens, Francia, a las 15:00, en el estadio Bollaert-Delelis.

¡Todo definido! 👊



La #Albirroja ⚪🔴 enfrentará a Grecia 🇬🇷 y a Marruecos 🇲🇦 en amistosos por la fecha FIFA del próximo mes de marzo.



Los detalles: https://t.co/qzlTtT4OSV



¡Nos seguimos preparando para la @fifaworldcup 🏆!#VamosParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/KfeIRH7GSq — Selección Paraguaya (@Albirroja) February 13, 2026

La Albirroja volverá a estar en una cita mundialista después de tres ediciones ausentes. Para esta Copa del Mundo, el cuadro dirigido por Gustavo Alfaro clasificó en la sexta posición en las Eliminatorias Sudamericanas.