La Albirroja Sub 17 venció a Argentina y apunta a Uruguay

La Selección Paraguaya Sub 17 se impuso a Argentina en su tercera presentación en el torneo amistoso “Jóvenes Promesas” que se celebra en la ciudad de Córdoba.

La victoria guaraní fue con goles de Jonathan Rolón, en dos oportunidades, y Aléx Gómez. En las dos presentaciones anteriores, la Albirroja había empatado sin goles contra Ecuador y luego cayó por 5-0 frente a Bolivia.

El equipo paraguayo jugó y ganó ante los Albicelestes con: Armando González; Mateo Giménez, Yago Portillo, Santiago Rodis y Kevin Amarilla; Lucas Romañach, Manuel Cáceres, Eduardo Salinas y Axel Rodríguez (80' César Recalde); Axel Gómez (57´ Matías Cabrera) y Éver López (57´ Jonathan Rolón).

La cuarta y última presentación en la serie amistosa del equipo guaraní será frente a Uruguay, este viernes 13 en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo “Amadeo Nuccetelli”.