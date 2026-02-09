Un ensayo de primer nivel será ante Marruecos en Francia

Hasta ahora se recuerda la posibilidad de ganar la Copa Africana cayendo con Senegal en penales. Las figuras más destacadas y de renombre son Bounou, el arquero hoy del Al-Hilal, Hakimi del PSG y Brahim Díaz, del Real Madrid. Como se aprecia y ante el propio deseo de Alfaro, estos adversarios serán pruebas contundentes para el análisis del orientador de cara al Mundial.

Tiempo atrás el propio estratega argentino declaró: “Lo más importante es enfrentar a selecciones con rasgos distintos y de otros continentes”.

En cuanto hace a Grecia, será un sparring a medias, si es que entramos a valorar la diferencia entre uno y otro. En los próximos días tendremos la sede y horarios de los encuentros. El primero probablemente en Atenas y el segundo en París o Lens. Consideramos, no habrá muchas novedades en torno a la convocatoria, salvo el tercer portero por la lesión de Aldo Pérez, de Guaraní. Lo de Gatito Fernández sigue siendo una incógnita, no juega, su transferencia al exterior se frenó. Todo indica que Orlando Gill será el titular. Otro punto es la vuelta de Fabián Balbuena, quien reapareció en Gremio luego de cinco meses tras la fractura de peroné en el tobillo derecho en agosto del 2025. Del plano local, se manejan nombres por la gestión individual de jugadores destacados en el Apertura.

En lo referente a junio y también Fecha FIFA, no se avizora nada, puesto está pegado a la Copa del Mundo. Si habrá una despedida a puertas abiertas en el Defensores del Chaco, la afición deportiva podrá despedir a los integrantes de la Albirroja, quienes ganaron afecto y cariño por su pertenencia y compromiso de cara a la máxima fiesta futbolística.

Paraguay debutará el 12 de junio ante Estados Unidos en Los Ángeles. Luego, en San Francisco el 19 contra el vencedor del repechaje europeo (Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo) y Australia el 25.

Se aguarda el anuncio de la matriz de nuestro fútbol para saber dónde será el PC de la escuadra nacional.

Prepara maletas

2 de Mayo de una resonante victoria ante Alianza Lima por la primera fase de la Libertadores elabora plan y viaje rumbo a Lima pasado mañana. El propio presidente de la entidad, el ingeniero Romero anticipó el foco está en la Libertadores y toma todas las precauciones en busca de una buena performance en el estadio Matute.

Alianza, el más popular de Perú, soporta situaciones internas como ser el despido oficial de Sergio Peña y Manuel Trauco, tras un comunicado dado a conocer a los hinchas y a la opinión pública. Al margen de esto, hay un informe médico señalando las ausencias de Esteban Pavez y Guillermo Vizcarra, quienes no podrán ser de la partida en la revancha.

Habrá que ver también la presión de su público en busca de su rehabilitación, caló hondo la derrota en el estadio Río Parapití y el compromiso es muy fuerte para el equipo conducido por el argentino Pablo Guede, a la vez, muy cuestionado por los cambios realizados en el primer cotejo.

Cada vez más cerca

El miércoles 4 de marzo sonará fuerte el mata–mata entre configuraciones paraguayas. Los primeros en lidiar Trinidense–Olimpia en el Defensores del Chaco a las 21:30. Al otro día, en el mismo escenario, a las 19:00. Nacional–Recoleta. Los vencedores ingresarán a la Fase de Grupos recibiendo la recompensa de 900.000 dólares. En lo particular, para Trinidense pelear con el Decano significa una recaudación altísima atendiendo el bolillero le dio la localía. Apuntemos, la Conmebol otorga 225.000 para el anfitrión y 250.000 para la visita.

Es indudable, el Franjeado en esta nueva etapa tiene los desafíos del orden doméstico y el campo internacional. El pasado fue malo, 2025 para el olvido y ahora intentará reivindicarse evitando no repetir lo anterior.

La medición es partido a partido y el encuentro de esta noche en la Visera ante Nacional también marca tendencia, capital por donde se lo mire.

Sorpresivo retorno

Oriente Petrolero está para anunciar la vuelta de Marcelo Moreno Martins, ex Cerro Porteño y referente máximo del fútbol del Altiplano. Su presencia en el Ciclón no arrojó beneficios deportivos, su rendimiento opaco, la falta de gol y la inversión económica no fue retribuida en el terreno. Se hizo mucho ruido cuando llegó y el silencio lo acompañó en la despedida.

En tanto, Oriente lo vio nacer en el 2003, anunció su retorno con gran cariño, agregando que no cobrará salario. El anhelo del jugador es participar de los encuentros para llegar en excelentes condiciones para el repechaje mundialista. Sacudió el anuncio bienvenido a casa a sus 38 años, aguardan experiencia, liderazgo y jerarquía.

El deseo del experimentado delantero es colaborar con la selección de su país y habría que ver la respuesta del seleccionador Óscar Villegas. Bolivia tiene por delante enfrentar a Surinam el 26 de marzo en México y en caso de lograr la victoria deberá vencer a Irak para clasificarse. Este repechaje lleva al ganador al Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia. Emprenderá viaje rumbo a México el 15 de marzo en vuelo chárter. Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana, manifestó estar satisfecho con los amistosos.