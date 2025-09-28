Paraguay arranca con una sufrida victoria en el Mundial Sub 20

Paraguay arrancó con el pie derecho su aventura en la Copa Mundial Sub 20 que se disputa en Chile con un sufrido 3-2 ante Panamá.

Los centroamericanos sorprendieron de entrada anotando el primer gol a los 4 minutos por intermedio de Martín Krug.

La Albirroja se sacudió y lo lograría dar vuelta con tantos de Alexandro Maidana a los 42 minutos y de Enso González a los 62.

Cuando todo parecía encaminado al triunfo albirrojo, apareció Giovany Herbert para anotar el empate de 2-2 en el partido y darle suspenso al final del encuentro.

Paraguay siguió insistiendo y al minuto 94 encontraría el gol del triunfo por intermedio de Tiago Caballero para desatar la locura paraguaya en tierras trasandinas.

Por este mismo grupo B, Ucrania derrotó por 2-1 a Corea del Sur. Las posiciones están de la siguiente manera: Ucrania 3 puntos, Paraguay 3, Panamá 0 y Corea del Sur 0.

La próxima fecha, la segunda del Grupo B, Paraguay enfrentará a Corea del Sur el martes 30 de septiembre a las 20:00. Ese mismo día, pero a las 17:00, Panamá se verá las caras con Ucrania.