20 abr. 2026
Cerro Porteño

Palo de Cerro Porteño para Olimpia

Blas Reguera habló en conferencia de prensa y tiró una crítica a Olimpia por preocuparse por los puntos y no por la seguridad de las personas.

Abril 19, 2026 08:49 p. m. • 
Por Redacción D10
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Blas Reguera y la cúpula directiva azulgrana en conferencia de prensa.

Foto: Facundo Galeano - FALG

El presidente de Cerro Porteño, Blas Reguera, convocó a una conferencia de prensa para expresarse por los graves incidentes que se registraron en el Defensores del Chaco y que derivó en la suspensión del superclásico.

El directivo cuestionó la posición de Olimpia que insinuó que pedirá los puntos y apuntó a fallas en el sistema de seguridad que debía estar a cargo del equipo local, que en este caso era el Franjeado.

“Una noche muy triste para el fútbol paraguayo, desde el club Cerro Porteño repudiamos con contundencia todo acto de violencia. Estamos convencidos que este no es momento de hablar de 3 puntos y una pelea deportiva. Tenemos que enfocarnos en la salud de las personas, la seguridad y ver en qué podemos apoyar”, expresó Reguera ante los medios.

Queremos llegar al fondo de la cuestión y saber qué pasó con la organización, por qué falló la seguridad, cuál era el protocolo que tenían, que orden recibieron. Vimos actos que no estamos de acuerdo, pero también una seguridad que no cumplió”, fundamentó.

Reguera tiró responsabilidad al Olimpia por la seguridad en el Defensores del Chaco y dijo que trabajaran para mejorar el fútbol.

Cerro Porteño Blas Reguera Torneo Apertura
Redacción D10
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