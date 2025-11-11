11 nov. 2025

Blas Reguera

GsToH0MWUAALBkT.jpg
Cerro Porteño
Rubén Recalde niega acercamiento con Blas Reguera, pero no lo descarta
Rubén Recalde, líder del movimiento Mundo Cerro, negó que haya una alianza con Blas Reguera, aunque no descartó una posible alianza con miras a las elecciones para la presidencia de Cerro Porteño.
Noviembre 11, 2025 01:07 p. m.
 · 
Redacción D10