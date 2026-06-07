07 jun. 2026
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Duerksen es decimoquinto en Mónaco

El paraguayo completó la prueba en el circuito de Montecarlo pero no pudo sumar.

Junio 07, 2026 05:16 p. m. • 
Por Redacción D10
Joshua Duerksen

Joshua Duerksen competirá con el Invicta Racing.

Gentileza.

El piloto paraguayo Joshua Duerksen finalizó en el púesto 15, en la carrera principal del Gran Premio de Mónaco, correspondiente a la fecha 4 de la temporada de la Fórmula 2.

Duerksen tras penalizaciones arrancó en el puesto 18, cumpliendo una buena presentación y ganar posiciones hasta cerrar decimoquinto, pero quedando fuera de la zona de puntuación.

El paraguayo debía de partir en punta, pero una serie de penalizaciones en la previa lo privaron de esa ventaja de partida, por lo que tuvo que luchar en el circuito callejero de Monetcarlo.

La competencia fue ganada por Kush Maini de India, representando al Art Grand Prix, seguido por Martinius Sthenshorne de Noruega (Rodin Motosport), completando el podio Ritomo Moyata de Japón (Hitech). La próxima prueba serán en Barcelona, España, entre el 12 al 14 de junio.

Joshua Duerksen Fórmula 2
Redacción D10
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